ഇൻജറി ടൈമിൽ റൊണാൾഡോയുടെ പെനൽറ്റി ഗോൾ; രക്ഷപ്പെട്ട് അൽ നസർ (2-2)

റിയാദ്∙ ഇൻജറി ടൈമിൽ പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഗോൾ നേടിയ മത്സരത്തിൽ അൽ നസർ ക്ലബിന് ആശ്വാസ സമനില. സൗദി പ്രോ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ അൽ ഫത്തെഹ് ക്ലബ്ബാണ് അൽ നസറിനെ സമനിലയിൽ തളച്ചത്. ഇരു ടീമുകളും രണ്ടു ഗോൾ വീതം നേടി. സൗദി ക്ലബിനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ആദ്യ ഗോൾ കൂടിയാണിത്.

മത്സരം തുടങ്ങി 12–ാം മിനിറ്റിൽ അൽ ഫത്തെഹ് ലീ‍ഡെടുത്തെങ്കിലും ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ബ്രസീൽ താരം ടലിസ്കയിലൂടെ അൽ നസർ സമനില പിടിച്ചു. 58–ാം മിനിറ്റിൽ അൽ ഫത്തെഹ് വീണ്ടും മുന്നിലെത്തി. സോഫിയൻ ബെന്ദെബ്കയുടെ വകയായിരുന്നു രണ്ടാം ഗോൾ. അൽ നസർ തോല്‍വി വഴങ്ങുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം പകുതിയുടെ അധിക സമയത്താണ് പെനൽറ്റി വീണുകിട്ടിയത്. 93–ാം മിനിറ്റിൽ റൊണാൾഡോയുടെ കിക്ക് പിഴവുകളില്ലാതെ വലയിലെത്തി.

അൽ നസർ താരം ടലിസ്ക ചുവപ്പു കാർഡ് കണ്ടു പുറത്തായി. ഒൻപതിന് അൽ വഹ്ദയ്ക്കെതിരെയാണ് അല്‍ നസറിന്റെ അടുത്ത പോരാട്ടം. 15 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 10 വിജയങ്ങളുമായി അൽ നസറാണ് പോയിന്റു പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഒരു മത്സരം മാത്രം തോറ്റ അൽ നസറിന് 34 പോയിന്റുണ്ട്. 16 കളികളിൽനിന്ന് 34 പോയിന്റുമായി അൽ ഷബാബ് രണ്ടാമതും 32 പോയിന്റുമായി അൽ ഹിലാൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.

