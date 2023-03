ബ്യൂണസ് ഐറിസ് ∙ ലോകജേതാക്കളായ അർജന്റീന ടീം നാട്ടിലെ ആരാധകർക്കു മുന്നിൽ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നു. 23ന് ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ മോണുമെന്റൽ ഡെ നുനെസ് സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം വിറ്റു തീർന്നു.

ഖത്തറിൽ ലോകകപ്പ് നേടിയതിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അർജന്റീന ടീം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.

