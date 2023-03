മാഞ്ചസ്റ്റർ ∙ ഗോളടിക്കുക, ഹാട്രിക് നേടുക! ഇതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ സൂപ്പർതാരം എർലിങ് ഹാളണ്ട്. സിറ്റിക്കായി 4 ദിവസത്തിനിടെ ഹാളണ്ട് നേടിയത് 2 ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ 8 ഗോൾ. എഫ്എ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഹാളണ്ടിന്റെ ഹാട്രിക് മികവിൽ ബേൺലിയെ 6–0ന് തോൽപിച്ച് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

മത്സരത്തിൽ 32, 35, 59 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ഹാളണ്ടിന്റെ ഗോൾനേട്ടം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ലൈപ്സീഗിനെതിരെ ഹാളണ്ട് 5 ഗോൾ നേടിയിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ ഹാളണ്ടിന്റെ 6–ാം ഹാട്രിക്കാണിത്. 62, 73 മിനിറ്റുകളിൽ ജൂലിയൻ‌ അൽവാരസും 68–ാം മിനിറ്റിൽ കോൾ പാമറും സിറ്റിക്കായി ഗോൾ നേടി. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ തുടർച്ചയായ 6–ാം ജയമാണിത്. ഈ 6 മത്സരങ്ങളിലായി സിറ്റി അടിച്ചത് 23 ഗോൾ.



ഈ സീസണിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിലെത്തിയ ഹാളണ്ട് ക്ലബ്ബിനായി ഒരു സീസണിൽ 40 ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി സിറ്റിക്കായി ഇതുവരെ നേടിയത് 42 ഗോൾ‌. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ബ്ലാക്ക്ബേൺ റോവേഴ്സിനെ 3–2ന് തോൽപിച്ച് ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡും സെമിയിലെത്തി.

