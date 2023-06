സൂപ്പർസ്റ്റാർ റോഡ്രി!

യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ സ്പാനിഷ് മിഡ്ഫീൽഡർ റോഡ്രി കൈവരിച്ചത് അപൂർവ നേട്ടം. ഈ മാസം ആദ്യം യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ടൂർണമെന്റിലെയും ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെയും മികച്ച താരമായും റോഡ്രി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ക്ലബ്ബിനൊപ്പം സീസണിൽ 3 കിരീടനേട്ടങ്ങളിൽ (ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ്, എഫ്എ കപ്പ്, ചാംപ്യൻസ് ലീഗ്) പങ്കാളിയായ റോഡ്രി ഇപ്പോൾ സ്പെയിനൊപ്പം നേഷൻസ് ലീഗും നേടി.



English Summary: Spanish midfielder Rodri was the best player of the UEFA Nations League tournament