എന്തിനുംപോന്ന ധൈര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ; രാഹുലിന്റെ മസിൽ ‘കാണിച്ച്’ വിജേന്ദര്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മസിലുകളെ പ്രകീർത്തിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബോക്സിങ് താരം വിജേന്ദർ സിങ്. കേരളത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാനെത്തിയപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം കടലില്‍ ചാടിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് എടുത്ത രാഹുലിന്റെ ഫോട്ടോയിലാണ് വിജേന്ദർ ‘മസിൽ’ കണ്ടെത്തിയത്.



ചിത്രത്തിനൊപ്പം വിജേന്ദർ ട്വിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു– ‘ഒരു ബോക്സറുടെ ആബ്സ്‌. എന്തിനുംപോന്ന ധൈര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ, ജനങ്ങളുടെ നേതാവ്...’



മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം കടലിൽ പോയ രാഹുലിന്റെ സിക്സ് പായ്ക്ക് ആബ്‌സ് മസിലുകളുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചായിരുന്നു വിജേന്ദറിന്റെ പോസ്റ്റ്.

English Summary: Most daring young fit, people's leader Way to go: Vijender Singh