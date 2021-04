ഇടിക്കിടെ കാനഡ താരത്തിന്റെ വിരലറ്റു; കിട്ടിയത് എതിരാളിയുടെ ഗ്ലൗസിൽനിന്ന്!

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഫിലഡൽഫിയയിൽ നടന്ന മിക്സ്ഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് (എംഎംഎ) പോരാട്ടത്തിനിടെ മത്സരാർഥിയുടെ കൈവിരൽ അറ്റുപോയി; തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ വിരൽ കണ്ടെത്തിയത് എതിരാളിയുടെ ഗ്ലൗസിനുള്ളിൽ. അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കൊടുവിൽ വിരൽ പിന്നീടു തുന്നിച്ചേർത്തു. കാനഡയുടെ ഖേതാഗ് പ്ലീവും യുഎസിന്റെ ഡെവിൻ ഗൂഡെയ്‌ലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടെയാണു സംഭവം. പ്ലീവിനാണു പരുക്കേറ്റത്.

മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പ്ലീവിന്റെ വലത്തേ കയ്യിലെ വിരലുകളിലൊന്ന് ഉളുക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, വേദന വകവയ്ക്കാതെ മത്സരം തുടരാൻ പ്ലീവ് തീരുമാനിച്ചു. 2–ാം റൗണ്ടിൽ വിരൽ മുറിഞ്ഞെന്നു വ്യക്തമായതോടെ മത്സരം നിർത്തി. ഗൂഡെയ്‌ലിനെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം പ്ലീവിനെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

അറ്റുപോയ വിരൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കണമെന്നു പിന്നാലെ റിങ്ങിൽ അനൗൺസ്മെന്റും മുഴങ്ങി. തന്റെ വിരൽ എവിടെപ്പോയെന്നു പ്ലീവിനു കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം സംഘാടകർ ഗൂഡെയ്‌ലിന്റെ ഗ്ലൗസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വിരലിന്റെ അറ്റുപോയ ഭാഗം കണ്ടെത്തി.

English Summary: Former Olympic wrestler has finger torn off during MMA fight