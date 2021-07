മാനസിക സമ്മർദം, സിമോൺ പിന്മാറി; ജിംനാസ്റ്റിക്സിൽ യുഎസിനു തിരിച്ചടി

വനിതകളുടെ ജിംനാസ്റ്റിക്സിലെ ടീം ഇനത്തിൽ മത്സരത്തിനിടെ യുഎസ് സൂപ്പർ താരം സിമോൺ ബൈൽസ് പിൻമാറി. യുഎസ്എയെ പിന്തള്ളി റഷ്യൻ ഒളിംപിക് ടീം സ്വർണം നേടുകയും ചെയ്തു. മാനസിക സമ്മർദം താങ്ങാനാവാത്തതു കൊണ്ടാണ് താൻ പിൻമാറിയതെന്നു ബൈൽസ് പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചു. വ്യക്തിഗത വിഭാഗങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുമോയെന്ന കാര്യം പിന്നീടു തീരുമാനിക്കുമെന്നും ബൈൽസ് പറഞ്ഞു.

വോൾട്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു പ്രകടനം മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ ബൈൽസ് ഇന്നലെ നടത്തിയത്. തന്റെ മികവിന്റെ അടുത്തെങ്ങുമെത്താതെ മോശം പ്രകടനമായിരുന്നു താരത്തിന്റേത്.13.766 എന്ന കുറഞ്ഞ സ്കോറാണ് ബൈൽസിനു വിധികർത്താക്കൾ നൽകിയത്. ആയാസകരമായ ലാൻഡിങ്ങിനു ശേഷം സങ്കടത്തോടെ നിന്ന ബൈൽസിനെ പരിശീലകർ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു.

കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷമാണ് താരം പിൻവാങ്ങി എന്ന വിശദീകരണം വന്നത്. എന്നാൽ, സഹതാരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ബൈൽസ് വാമപ് വേഷത്തിൽ വേദിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തി. എന്നാൽ, ബൈൽസിന്റെ ‘സാന്നിധ്യ’ത്തിനും യുഎസിനെ സ്വർണത്തിലെത്തിക്കാനായില്ല. 1992നു ശേഷം ഇതാദ്യമായി റഷ്യൻ ടീമിനു സ്വർണം. 1992ൽ യൂണിഫൈഡ് ടീമിൽ മത്സരിച്ച റഷ്യൻ താരങ്ങൾ ഇത്തവണ റഷ്യൻ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി (ആർഒസി) എന്ന പേരിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.



2016 റിയോ ഒളിംപിക്സിൽ 4 സ്വർണം നേടിയ സിമോൺ ബൈൽസ് ഇവിടെ 6 സ്വർണം നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ മുൻ റഷ്യൻ ജിംനാസ്റ്റ് ലാരിസ ലാറ്റിനിനയെ (9 സ്വർണം) മറികടന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒളിംപിക് സ്വർണം നേടുന്ന വനിതാ താരമായേനെ. എങ്കിലും ടീമിനു കിട്ടിയ വെള്ളി മെഡൽ ബൈൽ‌സിനും ലഭിക്കും.



‘‘വല്ലാത്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു എനിക്കിത്. ലോകത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ എന്റെ തോളിൽ വന്നു പതിച്ചതു പോലെ തോന്നി. ഞാനതു മറന്നു കളയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഒളിംപിക്സ് ഒരു തമാശയല്ലല്ലോ. എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാം ശരിയാകും എന്നു വിചാരിക്കാനും വയ്യ. എന്റെ മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം കൂടി എനിക്കു പരിഗണിക്കണം. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമോയെന്ന് നാളെ പറയാം..’’



– പിൻമാറിയതിനു ശേഷം ബൈൽസ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചത്.

