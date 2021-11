ജക്കാർത്ത ∙ ഇന്തൊനീഷ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൻ വനിതാ സിംഗിൾസ് സെമിയിൽ പി.വി.സിന്ധു ജപ്പാന്റെ അകാനെ യമഗുച്ചിയോടു പരാജയപ്പെട്ടു (13-21, 9-21). പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ കെ. ശ്രീകാന്തും തോറ്റു.

English Summary: Sindhu and Srikanth out of Indonesia Masters