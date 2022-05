കാൾസനെ വീണ്ടും വീഴ്ത്തി പ്രഗ്ഗ

ചെന്നൈ ∙ ലോക ചെസ് ചാംപ്യൻ മാഗ്നസ് കാൾസനെ വീണ്ടും വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആർ.പ്രഗ്നാനന്ദ. ചെസ്സബിൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺലൈൻ റാപ്പിഡ് ടൂർണമെന്റിലാണ് പ്രഗ്ഗ കാൾസനെ തോൽപിച്ചത്. ഈ വർഷമാദ്യവും പ്രഗ്ഗ നോർവേ താരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സ്കൂൾ പരീക്ഷയ്ക്കിടയ്ക്കാണ് പതിനാറുകാരൻ ചെന്നൈ താരത്തിന്റെ ഉജ്വലനേട്ടം.

English Summary: Indian teen Praggnanandhaa stuns world champion Magnus Carlsen again to take win at Chessable Masters