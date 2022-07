പോൾവോൾട്ടിൽ 5–ാമതും ലോക റെക്കോർഡ് തിരുത്തി; ലോക മീറ്റിലും ഡ്യുപ്ലന്റിസ് താരം

യുജീൻ ∙ അഞ്ചാം തവണയും ലോക റെക്കോർഡ് തകർത്ത് യുജീനിലെ ലോക അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വീഡിഷ് സൂപ്പർതാരം അർമാൻഡ് ഡ്യുപ്ലന്റിസിന്റെ ഐതിഹാസിക പ്രകടനം. 6.21 മീറ്റർ ഉയരം പിന്നിട്ടാണ് യുജീനിൽ ഡ്യുപ്ലന്റിസ് സ്വർണം നേടിയത്. മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ബെൽഗ്രേഡിൽ നടന്ന ലോക അത്‍ലറ്റിക്സ് ഇൻഡോർ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ‌ സ്ഥാപിച്ച 6.20 മീറ്ററിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ ഡ്യുപ്ലന്റിസ് തകർത്തത്. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ 6.21 മീറ്റർ ദൂരം മറികടക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഡ്യുപ്ലന്റിസ്, രണ്ടാം ശ്രമത്തിലാണ് റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയത്.

ഇതിഹാസ താരം സെർജി ബൂബ്കയ്ക്കു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഔട്ട്ഡോറിൽ ലോക റെക്കോർഡ് തിരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപ് 1994ൽ ഇറ്റലിയിൽ 6.14 മീറ്റർ ഉയരം പിന്നിട്ടാണ് സെർജി ബൂബ്ക ഔട്ട്ഡോറിൽ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്.

5.94 മീറ്റർ ഉയരം പിന്നിട്ട യുഎസ് താരം ക്രിസ് നീൽസൻ വെള്ളി നേടി. ലോക അത്‍ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ആദ്യ മെഡലെന്ന നേട്ടവുമായി ഏണസ്റ്റ് ഒബിയാങ് വെങ്കലം നേടി. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ 6.02 മീറ്റർ പിന്നിട്ടാണ് ഡ്യുപ്ലന്റിസ് സ്വർണം നേടിയത്.

പുരുഷ പോൾവോൾട്ടിലെ മികച്ച 5 പ്രകടനങ്ങൾ

6.21 ഡ്യുപ്ലന്റിസ് (2022)

6.20 ഡ്യുപ്ലന്റിസ് (2022)

6.19 ഡ്യുപ്ലന്റിസ് (2022)

6.18 ഡ്യുപ്ലന്റിസ് (2020)

6.17 ഡ്യുപ്ലന്റിസ് (2020)

English Summary: World Athletics Championships: Armand Duplantis breaks his own pole vault record on record-setting final day