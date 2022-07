ബർമിങ്ങാം∙ കോമൺവെൽ‌ത്ത് ഗെയിംസിൽ പുരുഷ വിഭാഗം ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സങ്കേത് സാര്‍ഗാർ വെള്ളി നേടി. 55 കിലോ ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്ക് വിഭാഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ നേട്ടം.

ആകെ 248 കിലോ ഭാരമാണ് സങ്കേത് സാര്‍ഗാർ ഉയർത്തിയത്. മലേഷ്യയുടെ ബിൻ കൻസാദ് അനിഖിനാണ് ഈയിനത്തിൽ സ്വർണം. ശ്രീലങ്കയുടെ ദിലങ്ക ഇസുരു കുമാര യോദഗെ വെങ്കലം നേടി. 61 കിലോഗ്രാം ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗുരുരാജ പൂജാരി വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി.

സങ്കേതിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഭിനന്ദിച്ചു. ‘സങ്കേത് സാർഗാറിന്റെ അസാധാരണമായ പരിശ്രമമാണിത്. മെഡൽ നേട്ടം കോമണ്‍വെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു മികച്ച തുടക്കമാണു നൽകിയിരിക്കുന്നത്’– പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

