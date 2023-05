ലോക ബോക്സിങ്: ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ സെമിയിൽ പുറത്ത്

താഷ്കന്റ് ∙ പുരുഷൻമാരുടെ ലോക ബോക്സിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ 3 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ വിസ്മയക്കുതിപ്പ് സെമിയിൽ അവസാനിച്ചു. ദീപക് ബോറിയ പുരുഷൻമാരുടെ (51 കിലോഗ്രാം), നിഷാന്ത് ദേവ് (71 കിലോഗ്രാം) എന്നിവർ സെമിഫൈനലിൽ തോറ്റു പുറത്തായപ്പോൾ 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുഹമ്മദ് ഹസമുദ്ദീൻ പരുക്കിനെത്തുടർന്ന് മത്സരിക്കാതെ പിൻമാറി. സെമിയിലെത്തിയതോടെ 3 താരങ്ങളും വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യ 3 മെഡൽ നേടുന്നത് ഇതാദ്യം.



English Summary: World Boxing: Indian players are out in the semi-finals