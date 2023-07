ഇവരിൽ ആരാണ് എക്കാലത്തെയും മികച്ച പുരുഷ ടെന്നിസ് താരം?

വിമ്പിൾഡനിൽ സെർബിയൻ താരം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിന്റെ വിജയത്തുടർച്ചയ്ക്ക് വിരാമമിട്ട് സ്പാനിഷ് താരം കാർലോസ് അൽകാരസ് ജേതാവായിരിക്കുന്നു. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പുരുഷ ടെന്നിസിനെ അടക്കി ഭരിച്ച ഫെഡറർ-നദാൽ- ജോക്കോവിച്ച് ത്രയത്തിനു ശേഷമുള്ള പുതിയ യുഗപ്പിറവിയായും അൽകാരസിന്റെ വിജയം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഫെഡറർ വിടപറയുകയും നദാൽ പരുക്കിന്റെ പിടിയിലാവുകയും ജോക്കോവിച്ച് തോൽവിയറിയുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ലോക ടെന്നിസിൽ ഇവർ പടുത്തുയർത്തിയ സാമ്രാജ്യം ഇനിയുമേറെക്കാലം പുതിയ താരങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് നിലനിൽക്കും. പുരുഷ ടെന്നിസിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഈ മൂന്നു ഇതിഹാസതാരങ്ങളിൽ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പടി മുന്നിൽ. വോട്ടു ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

English Summary: Who is the greatest male tennis player of all time? cast your vote