ജന്മദിനത്തിൽ പ്രിയ വസ്ത്രത്തിൽ തിളങ്ങി കരീന; വില 20,000 രൂപ

താരസുന്ദരി കരീന കപൂറിന്റെ 40–ാം പിറന്നാളായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ 21ന്. കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഒപ്പം വളരെ ലളിതമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് അന്നേ ദിവസം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സിംപിൾ ലുക്കിലാണ് കരീന തന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്ത്രമായ കഫ്താനായിരുന്നു വേഷം.

പച്ച നിറത്തിൽ ചുവപ്പു പൂക്കളോട് കൂടിയ കഫ്താന്റെ കോളര്‍ ചെക്ക് ഡിസൈനിലാണ്. ബലൂൺ സ്ലീവ് കൂടി ചേരുന്നതോടെ വസ്ത്രത്തിന് പ്രൗഡി കൈവരുന്നു. പ്രശസ്ത ഫാഷൻ ഡിസൈനറായ അനിത ദോഗ്രെയുടെ കലക്‌ഷനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ കഫ്താന്‍. 20,000 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില.

ആഘോഷത്തിന്റെ വിവിധ ചിത്രങ്ങൾ കരീന പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മേക്കപ്പോ ആക്സസറീസോ ഇല്ലാതെയാണ് കരീന എത്തിയത്. അഴിച്ചിട്ട തലമുടിയും താരത്തിന്റെ ഭംഗി വർധിപ്പിച്ചു.

കഫ്താനുകളോടുള്ള കരീനയുടെ പ്രിയം പ്രശസ്തമാണ്. സെയ്ഫ് അലിഖാന്റെ ജന്മദിനത്തിനും കഫ്താൻ ധരിച്ചാണ് താരസുന്ദരി തിളങ്ങിയത്.

