പുത്തൻ ലുക്കിൽ സൊനാക്ഷി സിൻഹ; ചിത്രങ്ങൾ

പരമ്പരാഗത വേഷവും വെസ്റ്റേൺ വസ്ത്രവും ഒന്നിപ്പിച്ച് പുത്തൻ ലുക്കിൽ സ്റ്റാറാകുകയാണ് സൊനാക്ഷി സിൻഹ. ഒരു ധോത്തി അതിനിണങ്ങുന്ന ഷർട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അതാണെങ്കിലും സ്റ്റൈലിഷ് എംബ്രായ്ഡറി വർക്കുകൾ ചെയ്ത വേഷത്തിൽ താരം സ്മാർട്ട് ലുക്കാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ഫോട്ടോകൾ ആരാധകരുടെ മനം കവരുകയാണ്.

വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തിൽ മുഴുവനായി എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കുകളാണ്. അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ബാന്റും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള നെയിൽ പോളിഷും സിൽവർ മോതിരങ്ങളും മാലയും ലുക്കിന് പൂ‍ർണത നൽകുന്നു.

ഫ്രീയായി അഴിച്ചിട്ട മുടി വേറിട്ട ഭംഗി നൽകുന്നു. നിർമാതാവ് രമേഷ് തൗറാനിയുടെ മകളുടെ വിവാഹ സൽക്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായാണ് സൊനാക്ഷി സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

