ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ മാത്രമേ പ്രണയവും രതിയും പാടുള്ളൂവെന്ന പൊതുബോധം ശക്തമായ ഒരു ലോകം. അതിനാൽത്തന്നെ, ഭിന്നലൈംഗിക ബോധമുള്ളമുള്ളവരെ പരിവർത്തന ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയമാക്കാൻ കുടുംബങ്ങള്‍ ഉൾപ്പെടെ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ പരിവർത്തനത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നവരോട് മെഡിക്കൽ ലോകം എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? കേരളത്തിലെ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ (എൽജിബിടിക്യു പ്ലസ്) 45 ശതമാനം പേരെയും നിയമവിരുദ്ധവും ക്രൂരവുമായ പരിവർത്തന ചികിത്സയ്ക്കു (കൺവെർഷൻ തെറപ്പി) വിധേയരാക്കുന്നുവെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. മനുഷ്യാവകാശത്തിനു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഈ ചികിത്സ നടത്തുന്നവരിൽ 30 ശതമാനവുമാകട്ടെ ഡോക്ടർമാരും!. തെറപ്പിയുടെ ഭാഗമായി പ്രാർഥന മുതൽ മർദനം വരെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സൈക്യാട്രി വിഭാഗം നടത്തിയ പഠനം. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് കൺവെർഷൻ തെറപ്പിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ പഠനം നടക്കുന്നത്. ഡോ.ശ്രേയ മറിയം സലിം, അസി.പ്രഫസർ ഡോ.ലാൽചന്ദ് അനിലാൽ, റിട്ട.പ്രഫസർ അനിൽ പ്രഭാകർ എന്നിവർ നടത്തിയ പഠനം രാജ്യാന്തര പ്രസിദ്ധീകരണമായ ‘ജേണൽ ഓഫ് ഹോമോസെക്‌ഷ്വാലിറ്റി’യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കൺ‍വെർഷൻ തെറപ്പിയെക്കുറിച്ചു പഠനം നടത്തിയ ഡോ.ശ്രേയ മറിയം സലിം.

സ്വവർഗാനുരാഗികൾ മുതൽ എല്ലാവിധ ഭിന്ന ലൈംഗിക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും തെറപ്പിക്കു വിധേയരാകുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. പലരെയും ബന്ധുക്കൾ സമ്മർദം ചെലുത്തിയാണു തെറപ്പിക്കു വിധേയമാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് മുതൽ പല അശാസ്ത്രീയ ചികിത്സകള്‍ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചില ചികിത്സകളിൽ ഗുളിക കൊടുത്തു ഛർദിപ്പിക്കും. ചിലർ സാരോപദേശമാണെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ മർദനമുറകളാണു സ്വീകരിക്കുന്നത്. വീട്ടുകാരിൽനിന്നു വൻ തുക വാങ്ങിയ ശേഷമാണു ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ പെട്ടവരെ പലവിധ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുന്നത്. ചികിത്സ വിജയിക്കില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഇതിനു വിധേയമാകുന്നവർ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിന് അടിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിൽനിന്നു മോചനം നേടാനായിരിക്കും അടുത്ത ചികിത്സകൾ. തെറപ്പിയിലൂടെ കടന്നുപോയ 60% പേരും മാനസിക സമ്മർദത്തിലാകുന്നുണ്ടെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ.

കൺ‍വെർഷൻ തെറപ്പിയെക്കുറിച്ചു പഠനം നടത്തിയ റിട്ട.പ്രഫസർ അനിൽ പ്രഭാകർ, അസി.പ്രഫസർ ഡോ.ലാൽചന്ദ് അനിലാൽ.

സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ഭയന്നാണു ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷമായവരെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് തെറപ്പിക്കു വിധേയമാക്കുന്നത്. കൗൺസലിങ്, പ്രാർഥന, മരുന്ന്, വൈകാരികമായ ഭീഷണികൾ, ഹോർമോൺ ചികിത്സ എന്നിവയെല്ലാം തെറപ്പിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായ പിന്തുണയോ നിയമപരമായ അംഗീകാരമോ ഇല്ല. ഡോക്ടർമാർ കൺവെർഷൻ തെറപ്പി നടത്തരുതെന്ന് നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ 2022 സെപ്റ്റംബർ 4ന് ഉത്തരവും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഡോക്ടർമാർ ആ ജോലി തുടരുന്നുവെന്നാണു പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

∙ ഇന്ത്യ താഴേക്കു പോകുമ്പോൾ

സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകളും അഞ്ചു തവണ വരെ കൺവെർഷൻ തെറപ്പിക്കു വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. പൈശാചികമായ അനുഭവമാണ് ഇവർക്കു നേരിടേണ്ടിവന്നത്. ഇവിടെ 45% പേരെ കൺവെർഷൻ തെറപ്പിക്ക് വിധേയരാക്കിയെങ്കിൽ കാനഡയിൽ 3.5%, അമേരിക്കയിൽ 7%, യുകെയിൽ 2.9% എന്നിങ്ങനെയാണു നിരക്ക്. വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുമേൽ മതത്തിന്റെ വേട്ടയാടലുകളും കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരഭിമാന ചാപ്പകുത്തലുമൊക്കെ കുറവാണ്. തെറപ്പിയിൽ കാനഡ മൊത്തത്തിൽ 3.5% ആണെങ്കിലും അതേ രാജ്യത്തുതന്നെ, മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം ശക്തമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് തെറപ്പി നിരക്ക് 73% ആണെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലൈംഗിക കാഴ്ചപ്പാടി‍ൽ മതത്തിന്റെ കർശനമായ ഇടപെടലാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Representative image. Photo Credit: Dalay Betancort/istockphoto.com

∙ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞത്?

സ്വവർഗ ലൈംഗികത ഒരു രോഗമല്ലെന്നും അങ്ങനെ കണക്കാക്കി ചികിത്സകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി 2018ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈംഗിക ചായ്‌വ് (sexual orientation) മാറ്റുന്നതിനു വ്യക്തിഗത സൈക്കോ തെറപ്പി, വിരക്തി സൃഷ്ടിക്കൽ പോലുള്ള പെരുമാറ്റ ചികിത്സകൾ, ഹിപ്നോതെറപ്പി, ഗ്രൂപ്പ് തെറപ്പികൾ, ഫാർമക്കോതെറപ്പി, ഇസിടി/ഷോക്ക് തെറപ്പി പോലുള്ള ശാരീരിക ചികിത്സാ രീതികൾ ഡോക്ടർമാർ നടത്തരുത്. ലൈംഗിക ചായ്‌വ് മാറ്റുമെന്നത്, അത്തരം ഓറിയന്റേഷനുകൾ രോഗങ്ങളാണെന്ന തെറ്റായ ധാരണയിലാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈംഗിക ചായ്‌വ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്നതിനു ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കെയാണു കൺവെർഷൻ തെറപ്പി നടത്തുന്നവരിൽ 30% പേർ ഡോക്ടർമാർ ആണെന്ന കണക്കു പുറത്തുവരുന്നത്.

∙ ‘ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ 45% പേർ ക്രൂരാനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടവരുന്നെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു’

ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ കൺവെർഷൻ തെറപ്പി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിൽ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടന്നു പഠിക്കാനാണു ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതെന്നു ഡോ. ശ്രേയ മറിയം സലിം പറഞ്ഞു. ‘ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ 45%– പേർ ഇത്തരം ക്രൂരാനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടവരുന്നെന്നു പഠനം കഴിയുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതു വലിയ കണക്കാണ്. തെറപ്പിക്കു വിധേയരാകുന്നവരുടെ മാനസീകാവസ്ഥയേക്കാൾ അവരുടെ തോത് ഉയർന്നുവരുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ പഠനം കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

Representative image. Photo Credit: panaramka/istockphoto.com

തെറപ്പിയുടെ ക്രൂരമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചു സൈക്യാട്രി ഡോക്ടർമാർക്ക് അറിയാം. പീഡനമുറകളും പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദവുമൊക്കെ പല തലങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണിപ്പോൾ.

ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷം എന്നതിനേക്കാൾ ലിംഗ ലൈംഗീക ന്യൂനപക്ഷം എന്ന പ്രയോഗമാണു കൂടുതൽ ഉചിതമെന്നാണു കരുതുന്നത്. വൈകാരിത തലങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താതെ അവര്‍ക്കു ശാസ്ത്രീയ ബോധം നൽകണം. വ്യത്യാസങ്ങളാണുള്ളതെന്നും വൈകല്യമല്ലെന്നുമുള്ള ബോധവത്കരമാണു വേണ്ടത്. ആരെങ്കിലും വൈകല്യമെന്നു വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മാനസീകവളർച്ചയില്ലായ്മയായേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എൽജിപിടി ക്യു പ്ലസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളവർ കൺവെർഷൻ തെറപ്പിയിൽ വീഴാതെ തങ്ങളുടെ മനോനിലയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് എത്തുക. അത്തരം ആശ്വാസ, മാർഗനിർദേശ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിലും വികസിച്ചുവരുന്നുണ്ട്’– ഡോ ശ്രേയയുടെ വാക്കുകൾ.

Representative image. Photo Credit: Ladanifer /istockphoto.com

∙ എൽജിബിടിക്യു പ്ലസ് ആരൊക്കെ?

എൽജിബിടിക്യൂ പ്ലസ് കമ്യൂണിറ്റിയിൽ പലവിധ ലിംഗ–ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ ചുരുക്കെഴുത്തിൽ മാത്രമായി കൃത്യമായി ഈ വിഭാഗത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ലൈംഗികതയെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് അവസാനത്തെ പ്ലസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ എൽ (ലെസ്ബിയൻ): സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളോട് ശാരീരികമായും മാനസികമായും പ്രണയം.

∙ ജി (ഗേ): പുരുഷനു പുരുഷനോടു ശാരീരകമായും മാനസികമായും പ്രണയം.

∙ ബി (ബൈ സെക്‌ഷ്വൽ) സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും പുരുഷനു സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും പ്രണയം.

∙ ടി (ട്രാൻസ്ജെൻഡർ): ട്രാൻസ്മെനും ട്രാൻസ് വുമണും ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ.

∙ ക്യു (ക്വിയർ): തങ്ങളുടെ ലിംഗതാൽപര്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ.

English Summary: The Dangerous Side of Conversion Therapy for LGBTQ Plus in India