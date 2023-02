സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രന്റിങ് കപ്പിൾസാണ് സീരിയൽ നടി ദേവിക നമ്പ്യാരും സംഗീത സംവിധായകൻ വിജയ് മാധവും. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഇരുവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഒരു പുതിയ വിശേഷം കൂടി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുവരും.

വ്ലോഗിങ് തുടങ്ങി ഒരു വർഷമായതിന്റെ സന്തോഷമാണ് ദേവികയും വിജയും ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച കേക്ക് മുറിച്ച് ഒരു വർഷത്തെ വ്ലോഗിങ് ജീവിതം ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുവരും. വ്ലോഗിങ്ങ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയെന്നും എന്നും വ്ലോഗ് ചെയ്യാനാണ് താൽപര്യമെന്നും ഇരുവരും പറയുന്നു. കുട്ടി ജനിച്ചാലും എല്ലാ വിവരങ്ങളും വ്ലോഗിലൂടെ അറിയിക്കുമെന്നും വിജയും ദേവികയും പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകിയ ജനങ്ങൾ ഇനിയും കൂടെയുണ്ടാകണമെന്നാണ് വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

