‘ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ദിനം, പൊരുതിയത് അവൾക്കു വേണ്ടി’, വൈറലായി ആര്യയുടെ പോസ്റ്റ്

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ് നടിയും നർത്തകിയുമായ ആര്യ. എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ആരാധകരുമായി താരം പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. നിരവധി ആരാധകരുള്ള ആര്യ മകളുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ഏറെ വൈകാരികമായ പോസ്റ്റ് വൈറലാവുകയാണ്. മകളുടെ പിറന്നാൾ ദിനം തന്നെയാണ് കൊച്ചിയിൽ കാഞ്ചീവരം എന്ന പേരിൽ ആര്യ പുതിയ ബൊട്ടീക്കും തുടങ്ങിയത്. ആര്യയുടെ സ്വപ്നമായ കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ‘ഖുഷിയും’.

‘ഫെബ്രുവരി 18 എനിക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. എന്റെ മകൾ ജനിച്ച ദിവസം. അവൾക്കിപ്പോൾ 11 വയസ്സായി ഒരു കരുത്തയായ പെൺകുട്ടിയായി അവൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഓരോ തവണയും പൊരുതിയത് അവൾക്കു വേണ്ടിയാണ്’. ആര്യ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

ഇത്തവണത്തെ പിറന്നാൾ കൂടുതൽ സ്പെഷലാകുന്നത് ബൊട്ടീക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൂടി നടത്തുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നും ഇതേ ദിവസം തന്നെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തണമെന്നും അത് മകൾ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം എന്നതും ആഗ്രഹമായിരുന്നെന്നും ആര്യ കുറിച്ചു. എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് തന്നത് കുടുംബമാണെന്നും പ്രേക്ഷകർ എപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ടാകണമെന്നും ആര്യ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

പുതിയ ബൊട്ടീക്കിനും മകൾക്കുമെല്ലാം ആശംസകൾ നേർന്ന് നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്.

Content Summary: Arya's viral post about her daughter and new boutique