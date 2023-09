‘പ്രാർഥന കേട്ടു, ഇതൊരു പുതിയ ലോകം’; കുഞ്ഞു പിറന്ന സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് സ്വര ഭാസ്ക്കർ

നടി സ്വര ഭാസ്ക്കറിനും സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി നേതാവ് ഫഹദ് അഹമ്മദിനും കുഞ്ഞു പിറന്നു. ഇരുവർക്കും പെൺകുഞ്ഞാണ് ജനിച്ചത്. കുഞ്ഞിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് സ്വര ഭാസ്ക്കറാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

റാബിയ എന്നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പേര്. ‘പ്രാർഥന കേട്ടു, ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു, ഒരു പാട്ട് മന്ത്രിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പെൺകുഞ്ഞ് റാബിയ ജനിച്ചത് 2023 സെപ്റ്റംബർ 23-നാണ്. നന്ദിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി! ഇതൊരു പുതിയ ലോകമാണ്’. കുഞ്ഞിനൊപ്പമുള്ള സ്വരയുടെയും ഫഹദിന്റെയും ചിത്രം പങ്കുവച്ച് നടി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ചിത്രങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

നിരവധി പേരാണ് ഇരുവർക്കും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടെത്തുന്നത്. രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 6നാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്.

