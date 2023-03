ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്ഞിയുടെ സഹോദരി, 'അറോറ'യായി തിളങ്ങി ഭാവന; വൈറൽ

വെളിച്ചത്തിനെത്ര മാത്രം വെളിച്ചമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാകാൻ ഇരുട്ട് വേണം എന്നു പറയുന്നതുപോലെ ഒരു കഥാപാത്രം - അറോറ. മനോരമ ഓൺലൈൻ സെലിബ്രിറ്റി കലണ്ടറിനു വേണ്ടി ഭാവന തന്നെ ചെയ്ത ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്ഞി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ സഹോദരി; വെളിച്ചത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരി. മറ്റൊരു നടിയെ വച്ച് ഈ കഥാപാത്രം പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ ഭാവനയെ തന്നെ അറോറയാക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? വസ്ത്രത്തിലും ഭാവത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭാവനയെ കൂടാതെ ശോഭനയ്ക്കും രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മനോരമ സെലിബ്രിറ്റി കലണ്ടറിന്റെ കൺസപ്റ്റ് ഷൂട്ടിൽ. കൺസപ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഫാഷൻ മോങ്ഗർ അച്ചു സംസാരിക്കുന്നു:

∙ എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഭാവന?

ആദ്യം വേറെ ഒരാളെ വച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഭാവനയ്ക്കു തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ലുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നു തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അത് വർക്ക് ആയി. എക്സ്പ്രഷൻസും കോസ്റ്റ്യൂമും മുഴുവനായും മാറ്റി. ആദ്യം ചെയ്ത കഥാപാത്രം ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്ഞി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അറോറ വെളിച്ചത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരി ആണ്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഡീറ്റെയ്‌ലിങ്ങിലും കോസ്റ്റ്യൂമിലും ആ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു.

അപ്പുറത്ത് കറുത്ത വസ്ത്രധാരി ആണെങ്കിൽ അറോറ ഇളം നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍ അണിയുന്ന കഥാപാത്രമാണ്. വന്യമായ ഭാവമാണ് ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്ഞിയുടേതെങ്കിൽ നിർമലമാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരിയുടെ ഭാവങ്ങൾ. ഇരുട്ടിന്റെ രാ‍ജ്ഞി ഭരിക്കുന്ന മേഖലകൾ കാക്കുന്ന ആൾ; വെളിച്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കും അറോറയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വെളിച്ചം വേണമെങ്കിൽ ഇരുട്ടും വേണമല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽനിന്നാണ് ഭാവനയെ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ ഈ വൈരുദ്ധ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭംഗി കൊണ്ടുവരാം എന്നു വിചാരിച്ചു; വിചാരിച്ചതിലും ഭംഗിയായി കഥാപാത്രം വരികയും ചെയ്തു.

∙ പിങ്ക് പേൾ നിറത്തിൽ അറോറ!

എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത നെറ്റിന്റെ ഫാബ്രിക്, പ്ലെയ്ൻ നെറ്റിന്റെ ഫാബ്രിക്, ക്രീപ് എന്നിവയാണ് ഭാവനയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ. ഒരു ടു പീസ്,എ–ലൈൻ കോസ്റ്റ്യൂം. എല്ലാ മെറ്റീരിയലും പിങ്ക് പേൾ നിറത്തിൽ ആണ്. എക്സ്ട്രാ കൗൾ സ്ലീവുകൾ പോലെ ഒരു നെക്–വിയർ ആണ് ഒരു ഗാർമെന്റ്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന തരം കളറുകളും കോസ്റ്റ്യൂമും ആഭരണങ്ങളും മേക്കപ്പും കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചതും പൂർണ്ണത നൽകാൻ സഹായിച്ചു.

∙ നെറ്റിയിൽ കിരീടം; കയ്യിൽ കല്ലു പതിപ്പിച്ച് സ്റ്റിക്ക്

മധ്യകാല ഡിസൈനുകളിൽനിന്നും പ്രചോദനം ഉൾകൊണ്ടാണ് ആഭരണങ്ങൾ ചെയ്തത്. കൈകൊണ്ട് തീർത്ത ഡിസൈനുകളാണ് എല്ലാം. ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധ പോകുന്നത്, കയ്യിലുള്ള കല്ലു പതിപ്പിച്ച സ്റ്റിക്കിലേക്കും നെറ്റിയിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കിരീടത്തിലേക്കുമാണ്. സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള കുന്ദൻ സ്റ്റോളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തതാണ് നെറ്റിയിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആഢംബരമായ ആ കിരീടം. റോഡോലൈറ്റ് ഗാർനെറ്റ് നിറത്തിലുള്ള കല്ലുകളാണ് നടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡയമണ്ട് വർക്കുകൾ ഉള്ള സ്വർണ്ണമോതിരവും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷിമ്മെറി മേക്കപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സേറ ഏബ്രഹാമാണ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ്. മേക്കപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുബിൻ ലളിത. ഫോട്ടോഗ്രഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടിജോ ജോൺ. പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ ക്രിജ പോൾസൻ.

ജോയ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ തയാറാക്കിയ മനോരമ കലണ്ടർ ആപിലെ ഫോട്ടോകളുടെ ആശയവും ആവിഷ്കാവും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ‍‍ടൊവിനോ തോമസ്, ശോഭന, ജയസൂര്യ, ഭാവന, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, നമിത പ്രമോദ്, സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നീ താരങ്ങളുടെ വേഷപ്പകർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരെക്കൂടാതെ മറ്റു സൂപ്പർ താരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കു മുന്നിലെത്തും. കോസ്റ്റ്യൂമിലും ആക്സസറികളിലും നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഫാന്റസി ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മേക്കിങ് ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കും. ഫാഷന്‍ മോങ്ഗർ അച്ചുവാണ് കൺസപ്റ്റ് ഡയറക്ടർ. കലണ്ടർ ഷൂട്ടിനു വേണ്ടി താരങ്ങളുടെ ഏകോപനം നിവഹിച്ചത് സിൻസിൽ സെല്ലുലോയിഡ് ആണ്.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി മലയാളികൾക്കു പ്രിയപ്പെട്ട മനോരമ കലണ്ടറിനെ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാക്കി വ്യക്തിഗത ഓർ‌ഗനൈസറും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ശക്തമാക്കിയതാണ് മനോരമ കലണ്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും ഇഴചേരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇംഗ്ലിഷ് കലണ്ടർ, മലയാളം കലണ്ടർ, ശകവർഷം, ഹിജറ കലണ്ടർ എന്നിവയുണ്ട്. ട്രാവൻകൂര്‍, മലബാർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് എഡിഷനുകളും ലഭ്യമാണ്.

ന്യൂ നോർമൽ ലൈഫ്സ്റ്റൈലിന് അനുയോജ്യമായ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ആപ്പിലുണ്ട്. ആഴ്ച ക്രമത്തിലും മാസ ക്രമത്തിലും ഷെഡ്യൂളുകളും കലണ്ടർ വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യാം. മുൻഗണനയനുസരിച്ച് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ക്രമപ്പെടുത്താം. ആവശ്യാനുസരണം നോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനും വിവരങ്ങൾ ഫയലാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കുന്നു.വ്യക്തി ജീവിതവും പ്രഫഷനൽ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനം നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ കലണ്ടർ ആപ്പിനെ ആകർഷമാക്കുന്നത്. പ്രഫഷനൽ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കിൽ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അത്തരം സന്ദർ‌ഭങ്ങളിൽ മനോരമ കലണ്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തുണയാകുമെന്ന് തീർച്ച.

ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഐഫോണുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറും ആപ്പിൾ ആപ് സ്റ്റോറും സന്ദർശിച്ച് കലണ്ടർ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. മനോരമ കലണ്ടർ ആപ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം

