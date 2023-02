ലോകേഷ് കനകരാജ് ചിത്രത്തിൽ റോബിൻ? വൈറലായി പോസ്റ്റ്

റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായി മാറിയതാണ് റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ. താരത്തിന്റെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ റോബിൻ പങ്കുവെച്ച ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. ‘ ലോകേഷ് കനകരാജ് സാർ, താങ്ക്യു ’ എന്ന പോസ്റ്റാണ് ആരാധകരേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ലോകേഷ് കനകരാജിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് റോബിൻ പോസ്റ്റിട്ടതോടെ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ ഏറുകയാണ്. കൈതി 2 വിലേക്കോ, വിജയ് നായകനാകുന്ന ലിയോയിലേ അഭിനയിക്കാൻ റോബിന് അവസരം കിട്ടിയെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ, ലിയോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് കൂടി റോബിൻ പങ്കുവച്ചു. അതോടെ ആരാധകർ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. അടുത്ത പോസ്റ്റിൽ സിനിമ ഏതെന്ന് റോബിൻ വ്യക്തമാക്കുമെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നത്.

റോബിന്റെ ഭാവി വധു ആരതിയും റോബിന് ആശംസകളറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഏത് സിനിമയാണ് എന്ന കാര്യം ഇതുവരെയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പോസ്റ്റിന് താഴെ ട്രോളുകളും നിറയുന്നുണ്ട്. കൈതി 2വിൽ ബോംബ് എക്സ്പ്ലോൻ സൗണ്ടിന് ഡബ്ബ് ചെയ്യാനാവും എന്നെല്ലാമാണ് ട്രോളുകൾ നിറയുന്നത്.

