നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലെ എമിലിയുടെ ലുക്കിൽ അഹാന, കുന്നംകുളം എമിലിയെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

പുത്തൻ വിശേഷങ്ങളും സ്റ്റൈലുകളുമെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കാറുള്ള നടിയാണ് അഹാന കൃഷ്ണ. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസായ ‘എമിലി ഇൻ പാരീസിലെ’ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായ എമിലിയുടെ ലുക്കിലാണ് താരമിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മേക്കോവർ ചിത്രങ്ങൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ചെക്ക് കോട്ടും തലയിൽ ചുവന്ന തൊപ്പിയും കയ്യിലൊരു ബാഗും, എമിലി തന്നെ എന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. മേക്കോവർ വിഡിയോയും അഹാന പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഹാനയുടെ ലുക്കിനെ വിമർശിച്ചും നിരവധി പേർ എത്തുന്നുണ്ട്.

ഇത് എമിലി ഫ്രം കുന്നകുളമാണെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നത്. ഈ വസ്ത്രം ഹൻസികയ്ക്ക് നന്നായി ചേരുമായിരുന്നു എന്നും കമന്റുകളുണ്ട്. അതേസമയം, വസ്ത്രത്തിന്റെ നീളം കുറഞ്ഞുപോയതും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനമുയർന്നു. പാന്റ് ധരിക്കാൻ മറന്നു പോയോ, നിങ്ങളുടെ ടൗസർ തീരെ ചെറുതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത്.

