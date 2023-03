മൊബൈൽ ഫ്ലാഷ് ഊതിക്കെടുത്തി പിറന്നാൾ ആഘോഷം, വൈറലായി വിഡിയോ

പിറന്നാൾ ദിനം കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. നല്ലൊരു കേക്കും വാങ്ങി സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേക്ക് മുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഊതിക്കെടുത്താൻ മെഴുകുതിരിയില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും..മെഴുകുതിരി വാങ്ങി വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുന്നതൊന്നും നടപടിയല്ലല്ലോ. എന്നാൽ ആ പ്രശ്നം ബുദ്ധിപരമായി പരിഹരിച്ച മൂന്നു സൂഹൃത്തുക്കളുടെ വിഡിയോയാണിപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

നല്ല അസ്സൽ ഡിജിറ്റൽ മെഴുകുതിരി. മെഴുകുതിരി ഇല്ലാതെ വന്നതോടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫ്ലാഷ് ഊതിക്കെടുത്തിയാണ് പിറന്നാളാഘോഷിച്ചത്. പിറന്നാളുകാരി കേക്ക് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫ്ലാഷ് ഓണാക്കി. ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഊതുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി കൂട്ടുകാർ ലൈറ്റും ഓഫും ചെയ്തു.

പതിമൂന്ന് മില്യണിലധികം പേരാണ് വിഡിയോ കണ്ടത്.

Content Summary: Woman blows out camera flashes instead of candles on birthday.

