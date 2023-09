ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 130 മിനിറ്റ് ഫ്ലാഷ് സെയിൽ, വൻ ഓഫറുകളുമായി തോംസൺ

ഫ്രഞ്ച് ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാൻഡായ തോംസൺ 130 വർഷം തികയുന്ന വേളയിൽ ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ 130 മിനിറ്റ് ഫ്ലാഷ് സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി തോംസണിന്റെ ക്യുഎൽഇഡി, ഓത്ത് പ്രോ മാക്സ്, എഫ്എ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങളും അവതരിക്കും. പുതിയ 43 ഇഞ്ച് ക്യുഎൽഇഡി, റിയൽടെക് പ്രോസസറുള്ള 43 ഇഞ്ച് എഫ്എ സീരീസ് ടിവികൾ, 4കെ ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള 55 ഇഞ്ച് ഗൂഗിൾ ടിവി, ഫുൾ ഓട്ടമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിങ് മെഷീനുകളുടെ പുതിയ ശ്രേണി എന്നിവയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക.



ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നതിനായി ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്‌സ്റ്റാറുമായി തോംസൺ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുളള,എല്ലാ പുതിയ സീരീസ് ടിവികളും വാഷിങ് മെഷീനുകളും സെപ്റ്റംബർ 27ന് പ്രത്യേകമായി ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

ബെസൽ–ലെസ് ഡിസൈൻ, 30 വാട്ട് സ്പീക്കറുകൾ, ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ ഫീച്ചറുകൾക്കൊപ്പം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, പ്രൈ വിഡിയോ, ഡിസ്നി +ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, ആപ്പിൾ ടിവി, വൂട്ട് തുടങ്ങിയ 6,000-ലധികം ആപ്പുകളും ഗെയിമുകളും തോംസൺ ടിവികളിൽ ലഭ്യമാണ്. എഫ്‌എ സീരീസിൽ പുതിയ 43 ഇഞ്ച് ടിവിയുടെ ഓഫര്‍ വില 17,499 രൂപയാണ്.

തോംസണിന്റെ 4കെ ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള ഗൂഗിൾ ടിവികൾക്ക് ബെസെൽ കുറവാണ്. ഡോൾബി വിഷൻ എച്ച്‌ഡിആർ 10+, ഡോൾബി അറ്റ്‌മോസ്, ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ പ്ലസ്, ഡിടിഎസ് ട്രൂസറൗണ്ട്, 40 വാട്ട് ഡോൾബി ഓഡിയോ സ്റ്റീരിയോ ബോക്‌സ് സ്‌പീക്കറുകൾ, 2ജിബി റാം, 16ജിബി റോം, ഡ്യുവൽ ബാൻഡ് (2.4 + 5 കൂടെ വരുന്നു) വൈ-ഫൈ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഫീച്ചറുകള്‍. പുതിയ 55 ഇഞ്ച് ഗൂഗിൾ ടിവിയുടെ വില 32,999 രൂപയുമാണ്.

തോംസണിന്റെ ക്യുഎൽഇഡി ടിവികൾ പൂർണമായും ഫ്രെയിംലെസ് ആണ്. കൂടാതെ എച്ച്ഡിആർ 10+, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്, ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ പ്ലസ്, ഡിടിഎസ് ട്രസർറൗണ്ട്, ബെസ‍ൽലെസ് ഡിസൈൻ, 40വാട്ട് ഡോൾബി ഓഡിയോ സ്റ്റീരിയോ ബോക്‌സ് സ്പീക്കർ, 2 ജിബി റാം, 16 ജിബി ബാൻഡ് റോം (2 ജിബി റാം, 16 ജിബി ബാൻഡ് റോം, 16 ജിബി ബാൻഡ് റോം) എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഡോൾബി വിഷൻ പൂർണമായി ലോഡുചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. പുതിയ 43 ഇഞ്ച് ക്യുഎൽഇഡി ടിവിയുടെ വില 26,999 രൂപയാണ്.

വാഷിങ് മെഷീനുകൾ

ഫ്ലിപ്കാൽട്ടിലെ ഫ്ലാഷ് സെയിലിൽ തോംസണിന്റെ വാഷിങ് മെഷീനുകളും ഓഫർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. 13,999 രൂപയിലാണ് പുതിയ വാഷിങ് മെഷീനുകളുടെ വില തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ഈ പുതിയ മെഷീനുകൾ മികച്ച യൂറോപ്യൻ ഡിസൈനിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് തോംസണിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു.

900 ആർപിഎം, വാട്ടർ റീയൂസ് ഓപ്ഷൻ, എനർജി എഫിഷ്യന്റ്, ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോൾഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ, ഓട്ടമാറ്റിക് ഇൻബാലൻസ് കറക്‌ഷൻ, ഓട്ടമാറ്റിക് പവർ സപ്ലൈ കട്ട് ഓഫ്, ടബ് ക്ലീൻ, എയർ ഡ്രൈ, വാട്ടർ റീസൈക്കിൾ, 24 മണിക്കൂർ പ്രീസെറ്റ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് പുതിയ മെഷീനുകൾ വരുന്നത്. തുരുമ്പ് പിടിക്കാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി, ശക്തമായ മോട്ടോറുകൾ സുതാര്യമായ ഗ്ലാസ് ലിഡുകൾ, ബസർ എന്നിവയും പ്രധാന ഫീച്ചറുകളാണ്.

തോംസൺ വാഷിങ് മെഷീനുകൾ ഇന്ത്യൻ ഉപയോഗ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 5-സ്റ്റാർ ബീ റേറ്റിങ്ങും ഉണ്ട്. വാഷിങ് മെഷീനുകളിൽ സിക്‌സ് ആക്ഷൻ പൾസറ്റർ വാഷ് പോലുള്ള ചില ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള മികച്ച പ്രകടനത്തിന് സഹായിക്കും.

വസ്ത്രങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഉണക്കുന്നതിനുള്ള എയർ ഡ്രൈ ഫംഗ്ഷനും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില തോംസൺ വാഷിങ് മെഷീനുകളിൽ വേരിയബിൾ ടെംപറേച്ചർ ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ സഹായത്തോടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ജലത്തിന്റെ താപനില വർധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

English Summary: Thomson Celebrating 130 Years of Trust with 130 Minutes of Exclusive Savings on Flipkart