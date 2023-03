റെഡ് അത്ര പ്രശ്നക്കാരനാണോ? ചുവപ്പിനേക്കാൾ മികച്ചത് പച്ച, വായനയ്ക്ക് ലോകം അംഗീകരിച്ചത് കറുപ്പ്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടങ്ങിയ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഒന്നാം വര്‍ഷ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യക്കടലാസ് ചുവന്ന മഷിയിൽ അടിച്ചത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി കറുപ്പിൽ അച്ചടിച്ചിരുന്ന ചോദ്യക്കടലാസ് ചുവപ്പിൽ കണ്ടതോടെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും ഒന്നു പകച്ചു. പലർക്കും വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിട്ടെന്നും പറയുന്നു. കണ്ണിന് ആയാസമൊഴിവാക്കാനും എളുപ്പം വായിക്കാനും നല്ലത് വെളുത്ത പേപ്പറില്‍ കറുത്ത നിറത്തിൽ അച്ചടിക്കുന്നതാണ്. ലോകമാകെ അംഗീകരിച്ച രീതിയാണിത്. ആ രീതിയാണ് അധികൃതര്‍ തെറ്റിച്ചതെന്ന് ചിലർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.



സാധാരണമായി ചോദ്യപേപ്പറുകളിലും മറ്റും ചുവപ്പുനിറം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. മൂന്നു ശതമാനം കുട്ടികള്‍ കളര്‍ ബ്ലൈന്‍ഡ്നസ് ഉള്ളവരാണെന്ന റിപ്പോർട്ടും കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ ചുവപ്പ് പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. കളര്‍ ബ്ലൈന്‍ഡ്നസുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ചുവപ്പ് അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വെളിച്ചം കുറവുള്ള ക്ലാസ് മുറികളിൽ ചുവപ്പിൽ അച്ചടിച്ച ചോദ്യപേപ്പര്‍ വായിക്കാന്‍ സാധാരണ കുട്ടികൾ പോലും പ്രയാസപ്പെടുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റു രേഖകളും വെളുത്ത കടലാസിൽ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളില്‍ തയാറാക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർമിത ബുദ്ധിക്ക് (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്) പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം...

∙ വായനയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നിറം ഏതാണ്?

ഇതായിരുന്നു ചാറ്റ്ജിപിടിയോടുള്ള ആദ്യ ചോദ്യം. എല്ലാവർക്കും സാർവത്രികമായി ബാധകമായ വായനയ്ക്ക് ‘മികച്ച’ നിറമില്ല എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം. ചിലർക്ക് വെളുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കറുത്ത ടെക്‌സ്‌റ്റ് ഏറ്റവും സുഖകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയേക്കാം, ചിലർ ഇളം തവിട്ടു നിറം അല്ലെങ്കിൽ ചാര പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഇരുണ്ട വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇളം നിറമുള്ള ടെക്‌സ്‌റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

എഐ പറയുന്നത്, മിക്ക ആളുകൾക്കും വാചകവും പശ്ചാത്തലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സുഖപ്രദമായ വായനയ്ക്ക് പ്രധാനമാണ്. കണ്ണിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനും വായന എളുപ്പമാക്കാനും വാചകവും പശ്ചാത്തല നിറങ്ങളും ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിനർഥം. ആത്യന്തികമായി, വായനയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നിറം ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്തവുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്.

∙ ചുവപ്പു നിറം വായനയ്ക്ക് നല്ലതാണോ?

വാചകത്തിന്റെ വലിയ ബ്ലോക്കുകൾ വായിക്കുന്നതിന് ചുവപ്പ് നല്ല നിറമായി കണക്കാക്കില്ല, കാരണം ഇത് കണ്ണുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും കാഴ്ചയ്ക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. വർണ്ണാന്ധതയോ ചില കാഴ്ചപ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചുവന്ന വാചകം വായിക്കാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ടെക്‌സ്‌റ്റിനുള്ളിലെ ചിില പദങ്ങളിലേക്കു ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ചുവപ്പ് ഫലപ്രദമാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് നൽകുന്ന മറ്റ് നിറങ്ങളുമായി മിതമായി ചുവപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ആത്യന്തികമായി, അച്ചടിമഷിയുടെ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വായനയുടെ സന്ദർഭത്തെയും ഉദ്ദേശ്യത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പരസ്യം, ചിഹ്നങ്ങള്‍, അടയാള വാക്കുകള്‍, ചിത്രങ്ങള്‍, പ്രതീകങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതിനും ചുവപ്പ് ഫലപ്രദമായിരിക്കും. അക്കാദമിക് റൈറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോലുള്ള മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കടും ചാരനിറം പോലുള്ള നിറങ്ങൾ സാധാരണയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു.

∙ വായനയ്ക്ക് പച്ച നിറം നല്ലതാണോ?

വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയും വായന നടക്കുന്ന സന്ദർഭവും അനുസരിച്ച് പച്ച വായനയ്ക്ക് നല്ല നിറമായിരിക്കും. കണ്ണിന്റെ ആയാസം കുറയ്ക്കാനും വായനയ്ക്കിടെ ഫോക്കസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്ന ശാന്തമായ നിറമാണ് പച്ചയെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. കൂടാതെ, പരിസ്ഥിതിയുമായി നന്നായി ഇഴുകിച്ചേരുകയും മറ്റ് നിറങ്ങളെപ്പോലെ വൈരുധ്യം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ പച്ച പുറത്തോ പ്രകൃതിദത്തമായ ക്രമീകരണങ്ങളിലോ വായിക്കാൻ നല്ല നിറമായിരിക്കും. പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് പച്ച വളരെ കുറഞ്ഞ ദൃശ്യതീവ്രതയുള്ളതോ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ ആയേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ.

ആത്യന്തികമായി, വായനയ്‌ക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നിറം വായനക്കാരന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സുഖകരവും വായിക്കാൻ എളുപ്പവും ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് നിർമിത ബുദ്ധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ ഉത്തരവും.



English Summary: What is the best color for reading?