ഓഗസ്റ്റ് 7 ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് IX1344 കരിപ്പൂരിൽ ക്രാഷ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്നതിന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ്, ഇൻഡിഗോ വിമാനം ഇതേ ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളത്തിൽ സമാനമായ ടച്ച്ഡൗൺ നടത്തേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ ട്രാക്കിങ് ഡേറ്റകളിലും മാപ്പുകളിലും വ്യക്തമാണ്. ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റ് 6 ഇ 7129 ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്നു. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം എത്തുന്നതിന് 1.45 മണിക്കൂർ മുൻപായിരുന്നു ഇൻഡിഗോയുടെ ലാൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത്.

ഇൻഡിഗോ എടി‌ആർ വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺ‌വേ 10-ൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്, അപകടത്തിൽപെട്ട വിമാനത്തിന്റെ സമാനമായ അതേ വഴിയായിരുന്നു പിന്തുടർന്നതെന്ന് വ്യവസായ വിദഗ്ധനും ലണ്ടനിലെ റോയൽ എയറോനോട്ടിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഫെലോയുമായ അമിത് സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാത്രി 7.40 ന് എത്തിച്ചേരേണ്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം റൺവേ 28 ൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. കരിപ്പൂരിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചതിനാൽ മോശം കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം.

എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് രണ്ടാമത്തെ ലാൻഡിങ് ശ്രമം നടത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരസ്പരവിരുദ്ധമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ, പിന്നീട് അത് ഇറങ്ങാൻ റൺവേ 10 നെയാണ് സമീപിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. സമാനമായ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പാതയിൽ, ഇൻഡിഗോ തുടക്കത്തിൽ റൺ‌വേ 28 ലാൻഡുചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ലാൻഡിങ് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

ലാൻഡിങിനായി റൺ‌വേയുടെ വിഷ്വൽ റഫറൻ‌സുകൾ‌ നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ‌ മഴയുടെ ദൃശ്യപരത പൈലറ്റുമാരുടെ കാഴ്ച മറച്ചുവെച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും സിങ് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഇൻഡിഗോ വിമാനം രണ്ടാമത്തെ ശ്രമം നടത്തി. ഇത്തവണ റൺവേ 10 ൽ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പിന്നീട് ചെയ്തതുപോലെ.

ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡിങ് സമയത്ത്, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതിന് സമാനമായി 1500 മീറ്ററിനും 2000 മീറ്ററിനും ഇടയിലായിരുന്നു പൈലറ്റുമാർക്ക് റൺവെയിലെ കാഴ്ച ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇൻഡിഗോ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ കുറച്ചെങ്കിലും അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടാകാം. ഇതോടൊപ്പം മന്ദഗതിയിലുള്ള ടർബോപ്രോപ്പ് കൂടുതൽ സഹായിച്ചിരിക്കാമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. എടി‌ആർ ഒരു ചെറിയ വിമാനമാണ്, മന്ദഗതിയിലുള്ള വേഗത്തിൽ, ലാൻഡിങിന് ശേഷം പൈലറ്റുമാർക്ക് ഇത് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും നിർത്താനും എളുപ്പമാണ്. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം ബോയിങ് 737 വിമാനമായിരുന്നു. ഇത് നനവുള്ള റൺവെയിൽ നിയന്ത്രിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം.

English Summary: Nearly two hours before IX1344 crashed, an IndiGo aircraft had landed in similar conditions