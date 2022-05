കുപെർട്ടിനോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ സെൽഫ് സർവീസ് റിപ്പയറിങ് പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത്. എന്നാൽ ഈ സേവനം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. കേടായ ഐഫോൺ അവരുടെ വീട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നന്നാക്കാനാണ് ഇത് സഹായിക്കുക. പുതിയ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ആപ്പിൾ സെൽഫ് സർവീസ് റിപ്പയർ സ്റ്റോർ വഴി റിപ്പയർ മാനുവലുകളും പാര്‍ട്സും ഉപകരണങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ സേവനം, നിലവിൽ ഐഫോണുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുക.



ആപ്പിൾ സെൽഫ് സർവീസ് റിപ്പയർ യുഎസിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുക. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ യൂറോപ്പിലും തുടങ്ങിയേക്കാം. കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഒരു പ്രധാന വിപണിയായതിനാൽ ഈ സേവനം രാജ്യത്ത് ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഐഫോൺ 12, ഐഫോൺ 13 ലൈനപ്പുകൾ, ഐഫോൺ എസ്ഇ (മൂന്നാം തലമുറ) എന്നിവയുടെ സ്‌ക്രീൻ, ബാറ്ററി, ക്യാമറ എന്നിവ നന്നാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പുതിയ ഓൺലൈൻ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ 200-ലധികം പാർട്സും ഉപകരണങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ആപ്പിൾ മാക് കംപ്യൂട്ടറുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള മാനുവലുകൾ, പാർട്സുകൾ, ടൂളുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉപഭോക്താക്കൾ ആദ്യം റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉൽപന്നത്തിന്റെ റിപ്പയർ മാനുവൽ support.apple.com/self-service-repair-ൽ വായിച്ചു പഠിക്കണം. ഇതിനുശേഷം ആപ്പിൾ സെൽഫ് സർവീസ് റിപ്പയർ സ്റ്റോർ സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ ഭാഗങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ടോർക്ക് ഡ്രൈവറുകൾ, റിപ്പയർ ട്രേകൾ, ഡിസ്പ്ലേ, ബാറ്ററി പ്രസ്സുകൾ എന്നിവയും മറ്റും ടൂൾ കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾ, ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് $49, അതായത് ഏകദേശം 3700 രൂപ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കേണ്ടി വരും.

