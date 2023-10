വിൻഡോസ് പഴയ വേർഷനാണോ ഇപ്പോഴും!, ശ്രദ്ധിക്കണേ

വിൻഡോസ് 7, വിൻഡോസ് 8 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വിൻഡോസ് 11ലേക്ക് സൗജന്യ അപ്ഗ്രേഡ് നേടാനുള്ള അവസരം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എടുത്തുകളഞ്ഞു. വിൻഡോസ് 10 ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി അപ്ഗ്രേഡിന് യോഗ്യത.

വിൻഡോസ് 10 പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ വിൻഡോസ് 7, വിൻഡോസ് 8 കീ ഉപയോഗിച്ച് സൗജന്യ അപ്ഗ്രേഡ് കമ്പനി അനുവദിച്ചിരുന്നു. വിൻഡോസ് 7, 8 ഉൽപ്പന്ന കീകൾക്ക് ഇനി വിൻഡോസ് 11(Windows 11), 10 എന്നിവ സജീവമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം, ഈ പഴയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് Microsoft നിർത്തിയതിനാലാണ്.

ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളോ സാങ്കേതിക പിന്തുണയോ നൽകുന്നില്ല എന്നാണ്. തൽഫലമായി, പഴയ ഉൽപ്പന്ന കീകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഓപ്പറേറ്റി സിസ്റ്റങ്ങൾ സജീവമാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നതും നിർത്തലാക്കി.

ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം

Windows 11 അല്ലെങ്കിൽ 10-നായി ഒരു പുതിയ ഉൽപ്പന്ന കീ വാങ്ങുകയോ പണംമുടക്കി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാനാകും. പുതിയ ഉൽപ്പന്ന കീ വാങ്ങാനോ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരാം. പക്ഷേ Microsoft-ൽ നിന്ന് സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളോ സാങ്കേതിക പിന്തുണയോ ലഭിക്കില്ല, അത് സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾക്ക് കാരണമാകും.

Summary: microsoft has stopped allowing users to activate Windows 11 and 10 installations with Windows 7 and 8 product keys. This is because they have stopped supporting these older operating systems.