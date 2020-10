21,000 സൗജന്യ ടിക്കറ്റുമായി ഖത്തർ എയർവേയ്സ്

ദോഹ∙ ലോക അധ്യാപക ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് 75 രാജ്യങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്ക് 21,000 സൗജന്യ യാത്രാ ടിക്കറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ്. വിമാനക്കമ്പനി സർവീസ് നടത്തുന്ന ഏതു നഗരത്തിലേക്കും പോകാനും തിരിച്ചുവരാനുമുള്ള ഇക്കോണമി ക്ലാസ് ടിക്കറ്റാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 2021 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ യാത്രാകാലാവധിയുണ്ടാകും.

8ന് പുലർ‌ച്ചെ 6.29 വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പകുതി നിരക്കിൽ മറ്റൊരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള വൗച്ചറും ലഭിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് https://www.qatarairways.com/en-qa/offers/thank-you-teachers.html

English Summary: Qatar Airways Is Giving Away 21,000 Free Plane Tickets to Teachers