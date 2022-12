യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുകയാണോ?  ഇതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് പോകാം

ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും വന്യജീനവികളും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ലോകം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനോദസഞ്ചാരമേഖല അതിദ്രുതം വളരുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വളരുന്ന ടൂറിസം അയൽപട്ടണങ്ങളെയും വിഭവങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ ദുരുപയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഗുരുതരമായതിനാൽ, ഭൂമിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കർമപദ്ധതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.



മനുഷ്യനിലും പരിസ്ഥിതിയിലും ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി യാത്രകൾ കൂടുതൽ ധാർമികമാകാൻ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം. വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരുമുണ്ട്. തങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് സഞ്ചാരികൾ പ്രാദേശിക ആചാരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും തിരികെ സംഭാവന നൽകുകയും വേണം.

എർഥാ എസ്‌കേപ്‌സിന്റെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ സഞ്ജയ് വാധവാൻ, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ ശുപാർശകൾ ഐഎഎൻഎസ് ലൈഫുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിങ്ങനെ-

മൃഗങ്ങളുമായി അടുത്തിടപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

പല വ്യക്തികളും മൃഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ അശ്രദ്ധരാകുകയും പലപ്പോഴും അത് ആപത്ത് വിളിച്ച് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മൃഗങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതും മറ്റും അസാൻമാർഗികമായതിനാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

നിങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തുണി സഞ്ചികൾ പ്രാദേശിക ഷോപ്പിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുസ്ഥിരയാത്രയ്ക്കും സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് തടയുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗമാണ്. ഡിസ്പോസിബിൾ കട്ട്ലറികളും സ്ട്രോകളും കൂടെക്കരുതുകയും ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുകയുമാകാം. താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാം. ഭൂരിഭാഗം ഹോട്ടലുകളും നിലവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

അധികം അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക

വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം. സ്തവത്തിൽ, തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് വിവേകപൂർണമായ യാത്രാ നിർദ്ദേശം, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ്-19-ന് ശേഷമുള്ള ലോകത്ത്.

കാർബൺ കാൽപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് അറിയുക

വിമാനയാത്ര എളുപ്പവും അതിന്റേതായ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായാണ് വരുന്നത് എന്ന വസ്തുത നിഷേധിക്കാനാവില്ല, എന്നാൽ ഇത് കാർബൺ ഉദ്‌വമനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഓവർലാൻഡ് റൂട്ട് എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കണക്കിലെടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു യാത്രാ ഉപദേശമാണ്.

മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക

യാത്രയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നതാണ്. വിവിധ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുക, അവരുടെ ആചാരങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭക്ഷണം പരീക്ഷിക്കുക, അവരുടെ ജീവിതരീതിയെക്കുറിച്ച് അറിയുക എന്നിവ കൗതുകകരമാണ്.

പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുകയാണ്,. ഈ വർദ്ധിച്ച ടൂറിസം പരിസ്ഥിതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം. മിക്ക ടൂറിസം ബോർഡുകൾക്കും വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരദായക വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

യാത്രക്കാർ ദിനംപ്രതി സാമൂഹിക ബോധമുള്ളവരായി മാറുന്നുവെന്ന വസ്തുത നിഷേധിക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ലളിതമായ വഴികൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ, വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.

