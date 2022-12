ഇൗ സുന്ദരഗ്രാമം മുഴുവന്‍ വാടകയ്ക്ക്; കൊട്ടാരത്തില്‍ രാജാവായി വാഴാം!

അടുത്ത വര്‍ഷം കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം ഇറ്റലിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ പ്ലാനുണ്ടോ? എങ്കില്‍ താമസത്തിനായി ഇടുങ്ങിയ ഹോട്ടല്‍മുറികളോ ഡോര്‍മിറ്ററി പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവനും വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം!

ഗ്രൂപ്പ് അക്കമോഡേഷൻ എന്നു പേരായ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് ഈ ഓഫറിനു പിന്നില്‍. റോമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വടക്കുകിഴക്കായി, മധ്യ ഇറ്റലിയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു മധ്യകാല ഗ്രാമമാണ് ഇങ്ങനെ വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കുക. ഒരു രാത്രിക്ക് ഏകദേശം, 1,29,647 രൂപ മാത്രമാണ് വാടകയായി ഈടാക്കുന്നത്.

ഇറ്റലിയിലെ ലെ മാർഷെ മേഖലയിലെ, കുന്നുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മനോഹരഗ്രാമമാണ് വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പെട്രിറ്റോളി. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ശില്‍പ്പഭംഗി തികഞ്ഞ കല്‍വീടുകളും ഒരു ബറോക്ക് തിയേറ്റർ, റോമൻ നിലവറകൾ, 37 കിടപ്പുമുറികൾ, ഒമ്പത് അടുക്കളകൾ, ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ്, 19 കുളിമുറികള്‍ എന്നിവയെല്ലാമുള്ള ഒരു കൊട്ടാരവുമുണ്ട്. സുന്ദരപുഷ്പങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ പൂന്തോട്ടങ്ങളും മുഴുവന്‍ ഗ്രാമത്തിന്‍റെയും കാഴ്ചാനുഭവം പകരുന്ന സൺ ഡെക്കുകളുള്ള രണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ കുളങ്ങളും കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട്. മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഫർണിച്ചറുകൾ, ഫയർപ്ലേസുകൾ, മനോഹരമായ ഫ്രെസ്കോഡ് മേൽത്തട്ട്, പുരാതന കലകൾ എന്നിവയും ഈ കൊട്ടാരത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകളില്‍പ്പെടുന്നു.

കൊട്ടാരം കൂടാതെ, ഗ്രാമത്തിലുടനീളം ഒട്ടേറെ വീടുകളും താമസത്തിനായുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ദിവസം 50- നും 200- നും ഇടയിൽ ആളുകൾക്ക് രാത്രി തങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഏകദേശം 90 പേർക്ക് കൊട്ടാരത്തിനുള്ളില്‍ത്തന്നെ താമസിക്കാം. താമസം മാത്രമല്ല, വാടകക്കാര്‍ക്ക് ഗ്രാമത്തിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള 15- ലധികം സാംസ്‌കാരിക വിനോദ സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശനം നല്‍കുന്നു. 250 പേർക്ക് വരെ പ്രതിദിനം മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീമിനെയും ഏര്‍പ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ലിസ്റ്റിംഗില്‍ പറയുന്നു.

താമസക്കാര്‍ക്ക് ടിവി പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഗ്രാമം മുഴുവനും വ്യാപിച്ച കരുത്തുറ്റ വൈഫൈ കണക്ഷനും ഉണ്ട്.

ഗ്രാമത്തിന്‍റെ ഭൂരിഭാഗത്തും കാർ ഗതാഗതത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല. മറ്റു കാഴ്ചകളില്‍, ചോക്ലേറ്റ് ബോക്‌സ് എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ചെറിയ തിയേറ്റർ, 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു കോൺവെന്റ്, 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് ഹാൾ, നിരവധി പിയാസകളും പാർക്കുകളും, ടൗൺ ഹാളിലെ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പുരാതന കാലത്തിന്‍റെ സ്മരണകള്‍ ഉണര്‍ത്തുന്ന തെരുവുകളിൽ, നിരവധി കോഫി ഷോപ്പുകൾ, പലചരക്ക് കടകൾ, ജെലാറ്റോ പാർലറുകൾ, പിസ്സേറിയകൾ എന്നിവയുണ്ട്.

പെട്രിറ്റോളിയിൽ നിന്ന് 12 മൈൽ മാത്രം അകലെയാണ് അഡ്രിയാറ്റിക് തീരം. സ്വപ്നതുല്യമായ ഒട്ടേറെ ബീച്ചുകൾ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളില്‍ സമുദ്രവിനോദങ്ങള്‍ക്കും സായാഹ്നക്കാഴ്ചകള്‍ക്കും സൗകര്യമുണ്ട്.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് രാത്രികളെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഗ്രാമം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കൂ. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിംഗ് പോലെയുള്ള മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഓപ്ഷനാണിത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് https://www.groupaccommodation.com/properties/rent-your-own-village-le-marche-italy#facilities എന്ന പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

English Summary: You Can Rent This Entire Italian Village