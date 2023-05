ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അനേകം നിര്‍മിതികളും ഒട്ടേറെ മനുഷ്യനിര്‍മിത അദ്ഭുതങ്ങളും ഉള്ള നാടാണ് യുഎഇ. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും അടുത്ത സംസ്ഥാനം സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ പോയിവരാവുന്ന ഇടമെന്ന പ്രത്യേകത കൂടി യുഎഇയ്ക്കുണ്ട്.

Pond Park, UAE-Novikov Aleksey/shutterstock

ഇപ്പോള്‍ വർഷത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണ യുഎഇയിൽ പ്രവേശിക്കാനും സ്പോൺസറില്ലാതെ 180 ദിവസം വരെ രാജ്യത്ത് തങ്ങാനും അനുവദിക്കുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തെ എൻട്രി പെർമിറ്റിൽ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് ദുബായ് സന്ദർശിക്കാം.

Philip Lange/shutterstock

ദുബായിലെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ്(ജിഡിആർഎഫ്എ) വഴിയാണ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ 30, 60 അല്ലെങ്കിൽ 90 ദിവസങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിനാണ് വിസ നൽകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ യുഎഇയില്‍ പരമാവധി 180 ദിനങ്ങള്‍ ചിലവഴിക്കാം.

മീറ്റിംഗുകൾക്കും കോൺഫറൻസുകൾക്കും മറ്റ് ഇവന്റുകൾക്കുമായി ജീവനക്കാരെ രാജ്യത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും അയക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്കും കുടുംബത്തെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഇടയ്ക്കിടെ എത്തുന്നവര്‍ക്കും വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്കുമെല്ലാം ഈ വീസ ഏറെ ഗുണംചെയ്യും.

മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വീസയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം?

ജിഡിആർഎഫ്എ അനുസരിച്ച്, ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യക്തികൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി പെർമിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

1. കുറഞ്ഞത് ആറു മാസത്തേയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള പാസ്‌പോർട്ട്

2. ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് യാത്രാ ടിക്കറ്റ്.

3. യുഎഇയിൽ സാധുവായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്.

4. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ $4,000(326841 രൂപ)ന് തത്തുല്യമായ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

അഞ്ച് വർഷത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് വീസയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ താരതമ്യേന ലളിതമാണ്. ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി, സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി (ഐസിപി) വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് (ജിഡിആർഎഫ്എ) പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

രാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് വീസ ആവശ്യമുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് Amer247 ഇമിഗ്രേഷൻ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ പോലുള്ള അംഗീകൃത ടൈപ്പിംഗ് സെന്ററുകളെ സമീപിക്കാം.

വീസ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള ചെലവ്

ജിഡിആർഎഫ്എ വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരം അനുസരിച്ച്, അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നൽകിയ വിശദാംശങ്ങളും താമസ കാലയളവും അനുസരിച്ച് വിസയുടെ ചിലവ് വ്യത്യാസപ്പെടാം. അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വിസയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള ചിലവ് താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

• 30 ദിവസത്തെ സന്ദർശന വിസ ഫീസ്: 300 ദിർഹം

• 60 ദിവസത്തെ സന്ദർശന വിസ ഫീസ്: 500 ദിർഹം

• 90 ദിവസത്തെ സന്ദർശക വിസ ഫീസ്: 700 ദിർഹം

• ഒപ്പം വാറ്റ് 5%

സാമ്പത്തിക ഗ്യാരന്‍റി

• ഗ്യാരണ്ടി തുക: 2,000 ദിർഹം

• വാറന്‍റി സര്‍വീസ് ഫീസ്: 20 ദിർഹം

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്

• 30 ദിവസത്തെ സന്ദർശക വിസ: 40 ദിർഹം

• 60 ദിവസത്തെ സന്ദർശക വിസ: 60 ദിർഹം

• 90 ദിവസത്തെ സന്ദർശക വിസ: 90 ദിർഹം

അഡീഷണല്‍ (സ്‌പോൺസർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി രാജ്യത്തിനകത്താണെങ്കിൽ)

• നോളജ് ഫീസ്: 10 ദിർഹം

• ഇന്നൊവേഷൻ ഫീസ്: 10 ദിർഹം

• രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ ഫീസ്: 500 ദിർഹം

വീസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും?

ജിഡിആർഎഫ്എ വെബ്‌സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, രണ്ട് മുതല്‍ അഞ്ചുവരെ പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ് വിസ നല്കാന്‍ എടുക്കുന്നത്.

.English Summary: how to get a five year multiple entry tourist visa for dubai