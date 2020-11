‘ദയവായി എന്റെ ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇനി പങ്കുവയ്ക്കരുത്’, അഭ്യർത്ഥനയുമായി ‘ദങ്കൽ’ താരം

ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പ് അഭിനയത്തോടു വിടപറഞ്ഞ നടി സൈറ വാസിം പുതിയ അഭ്യര്‍ഥനയുമായി വീണ്ടും രംഗത്ത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും തന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നെന്നും അവ ഷെയര്‍ ചെയ്യരുതെന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നുമാണ് നടിയുടെ പുതിയ അഭ്യര്‍ഥന.



പെട്ടെന്നൊരു ദിനം അഭിനയത്തില്‍ നിന്നു പിന്‍മാറുകയാണെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ആരാധകരെ അമ്പരിച്ച നടിയാണ് സൈറ വാസിം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒരു ആരാധകന് അയച്ച സന്ദേശം വീണ്ടും ഷെയര്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നടി പുതിയ അഭ്യര്‍ഥന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ അപേക്ഷ കാണാത്ത ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍ ദയവുചെയ്ത് ഇത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാന്‍ അപേക്ഷ എന്ന ആമുഖവും നടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.



പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നോടു നിരന്തരം കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനും സഹാനുഭൂതിക്കും അളവറ്റ നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളായിരുന്നു എന്റെ ശക്തിയും പ്രചോദനവും. എന്നെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി. നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള എന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു: സൈറയുടെ പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.



ജീവിതത്തില്‍ വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ അധ്യായത്തിനാണ് സൈറ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്ന് ചിത്രങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുമുണ്ട്. എന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കഴിയുന്നത്ര ഷെയര്‍ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അഭിനയത്തില്‍ സജീവമായിരുന്നപ്പോള്‍ എന്നെ സഹായിച്ചതുപോലെ ഈ വിഷമഘട്ടത്തിലും നിങ്ങള്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എന്നോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാന്‍ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്- സൈറ പറയുന്നു.



മതപരമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സൈറ അപ്രതീക്ഷിതമായി അഭിനയത്തോടു വിടപറഞ്ഞത്. അഭിനയം തനിക്കു വഴങ്ങുന്നതാണെങ്കിലും താന്‍ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കപ്പെട്ടതായും നടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അഞ്ചു വര്‍ഷം ബോളിവുഡില്‍ നിറഞ്ഞുനിന്ന ശേഷമാണ് 19 വയസ്സുകാരിയായ സൈറ അഭിനയം നിര്‍ത്തിയത്. പ്രശസ്തിയും ആരാധനയും ഇഷ്ടം പോലെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതല്ല തന്റെ ലോകമെന്നായിരുന്നു സൈറയുടെ കണ്ടെത്തല്‍.



കശ്മീരില്‍ ജനിച്ച സൈറ 2016- ല്‍ ആമിര്‍ ഖാന്‍ ചിത്രമായ ദങ്കലിലൂടെയാണ് ബോളിവുഡില്‍ അരങ്ങേറിയത്. ബബിത ഫോഗട്ടിന്റെ വേഷമായിരുന്നു ചിത്രത്തില്‍ സൈറയ്ക്ക്. തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം സീക്രട്ട് സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറിലും അവര്‍ വേഷമിട്ടു. പ്രിയങ്ക ചോപ്ര അഭിനയിച്ച ദ് സ്കൈ ഈസ് പിങ്ക് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അവസാനം വേഷമിട്ടത്. സൈറ അഭിനയം നിര്‍ത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ അതവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യാണെന്നും മറ്റാര്‍ക്കും അതില്‍ ഇടപെടാന്‍ അവകാശമില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രയങ്കയുടെ പ്രതികരണം.

