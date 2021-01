പുതുവർഷത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ സന്ദേശവുമായി ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ്; കയ്യടിച്ച് ലോകം

പുതുവർഷത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിജ്ഞയുമായി കൗമാര കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തക ഗ്രെറ്റ തൻബർഗ്. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിനുവേണ്ടി അവസാനമില്ലാത്ത പോരാട്ടം നടത്തുക എന്നാണ് ഗ്രെറ്റയുടെ ആഹ്വാനം. ഈ ആഗ്രഹം അവർ ആശംസയായി ലോകവുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണു പുതുവർഷത്തിൽ.



സെൽഫിക്കൊപ്പമാണ് ഗ്രെറ്റ പുതുവർഷ ആശംസ നേർന്നിരിക്കുന്നത്. ‘സന്തോഷകരമായ പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു. 2021 ഉണർവിന്റെ വർഷമാകട്ടെ. ധീരമായ മാറ്റങ്ങളുടെയും. നമുക്കൊരുമിച്ച് നാം ജീവിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനുവേണ്ടി അവസാനിക്കാത്ത പോരാട്ടത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കാം’ – ഗ്രെറ്റ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.



വ്യത്യസ്തമായ ആശംസ പെട്ടെന്നുതന്നെ ലോകം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആശംസ പുറത്തുവന്നു നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഇഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പതിനായിരത്തോളം പേർ സന്ദേശം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. പലരും തങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ ആശംസയായി ഗ്രെറ്റയുടെ പുതുവർഷ പ്രതിജ്ഞ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിക്കു വേണ്ടി പോരാടുന്ന യോദ്ധാവേ, നന്ദി, ഞാനും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പലരും ഗ്രെറ്റയ്ക്ക് കമന്റ് ആയി അയച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ബുദ്ധിമതിയായ, മിടുക്കിയായ കുട്ടി നമസ്കാരം എന്നാണ് മറ്റു ചില ആശംസകൾ.

ഒരു വർഷം മുൻപാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ‌ സ്വീഡനിൽനിന്നുള്ള ഗ്രെറ്റ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സ് ബഹിഷ്കരിച്ച് സ്വീഡിഷ് പാർലമെന്റിനു മുന്നിൽ ഗ്രെറ്റ സമരവും നടത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ‌ പ്രഡിസന്റ് ഡോൺൾ‌ഡ് ട്രംപുമായി നേരിട്ടു കൊമ്പുകോർത്തതിലൂടെയും ഗ്രെറ്റ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു.

