പേര് ഹെലൻ, വയസ്സ് 98, യുവാക്കളോട് എനിക്കൊരു ഉപദേശമുണ്ട്; തരംഗമായി മുത്തശ്ശിയുടെ ബോർഡ്

ഉപദേശങ്ങൾ പൊതുവെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷേ, ഹെലൻ മുത്തശ്ശിയുടെ ഉപദേശം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ. 98 വയസ്സുണ്ട് മുത്തശ്ശിക്ക്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്ക് കാര്യമായ ഉപദേശം നൽകുകയാണ് മുത്തശ്ശി നൽകുകയാണ്. കയ്യിൽ യുവ തലമുറയോടുള്ള തന്റെ അഭ്യർഥന എഴുതിയ ബോർഡുമായി ചിരിതൂകി മുത്തശ്ശി നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.



‘എല്ലാവരോടും നന്നായി പെരുമാറുക എന്നാണ് യുവതലമുറയോടുള്ള അഭ്യർഥന’ എന്നാണ് ബോർഡിലെ വാക്കുകൾ. തന്റെ പേരും പ്രായവും സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ ഹെലൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മുത്തശ്ശിയുടെ ഉപദേശം ഏതായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതിനോടകം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.

നിരവധി പേരാണ് ഹെലൻ മുത്തശ്ശിയുടെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്. വരും തലമുറയ്ക്കുള്ള മികച്ച സന്ദേശമാണ് മുത്തശ്ശിയുടേതെന്നാണ് ചിലരുെട കമന്റുകൾ. കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി. മുത്തശ്ശിയുടെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ നിറവേറ്റും, മുത്തശ്ശിക്ക് അഭിമാനിക്കാം എന്നിങ്ങനെ കമന്റിൽ പറയുന്നവരും ഉണ്ട്.



English Summary: 98-year-old woman’s advice strikes a chord with netizens. Seen it yet?