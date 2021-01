നിങ്ങളെ ഞാൻ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നു; ഇന്നു വരെ ഇത്രയധികം വാക്കുകള്‍ ആരെ കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടില്ല: സാനിയ

ഫറാ ഖാന്റെ 56-ാം ജൻമദിനത്തിൽ ആശംസകളും അവിസ്മരണീയമായ ഓർമകളുമായി ടെന്നിസ് താരം സാനിയ മിർസ. ഫറാ ഖാനുമൊത്തുള്ള മുൻകാല ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വികാരപരമായ വാക്കുകളിൽ സാനിയ ആശംസ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലുടനീളം തന്നെ പിന്തുണച്ച, ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം എന്നാണു പോസ്റ്റിൽ സാനിയ ഫറാ ഖാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

എന്റെ ആത്മ സ്നേഹിതയ്ക്ക് ജൻമദിന ആശംസകൾ. എനിക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല തമാശക്കാരി കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ. എന്നും എന്നെ പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി. സിനിമകാണാൻ, കറങ്ങിനടക്കാൻ എല്ലാം എനിക്കൊപ്പം നിന്ന വ്യക്തി. പകലുകളിലും രാത്രികളിലും ഇടതടവില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരി, ഫോണിൽ മണിക്കൂറുകളോളം തുടർച്ചയായി സംസാരിക്കുകയും നിർത്താതെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്ത സ്നേഹിത. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റാരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുപോലും നാം ആലോചിക്കാറില്ല. എന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് താങ്കൾ. എന്റെ ജൻമദിനം എത്തുന്നതിനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുന്നേ എന്നെ ആശംസിക്കുന്ന ഒരേയൊരാളും താങ്കൾ തന്നെ.

എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും വികൃതികളിലും എന്റെ പങ്കാളി. ഇപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നാം പരസ്പരം കാണാതിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ താങ്കളെ വല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇന്നേവരെ ഒരാൾക്കുവേണ്ടിയുംഇത്രയും കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഞാൻ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുമില്ല. ഫറാ, ഞാൻ താങ്കളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നോ- സാനിയ എഴുതുന്നു.



നൃത്ത സംവിധായിക കൂടിയായ ഫറാ ഖാനൊപ്പം ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള മാധുരി ദീക്ഷിതും ഫറയുടെ ജൻമദിനത്തിൽ ആശംസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലൈക അറോറ, സോനാക്ഷി സിൻഹ, പരിനീതി ചോപ്ര തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ഫറയ്ക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിവൂടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

