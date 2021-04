മുലയൂട്ടുന്നത് അശ്ലീലമല്ല; മോശം കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നവർക്ക് നേഹയുടെ മറുപടി

മുലയൂട്ടുന്ന ചിത്രത്തിൽ അശ്ലീലം കാണുന്നവർക്ക് നടി നേഹ ധൂപിയയുടെ മറുപടി. മകൾ മെഹറിന് മുലയൂട്ടുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചപ്പോൾ കമന്റുകളുമായി ചിലർ എത്തി. മുലയൂയട്ടലിനെ പറ്റി അമ്മയായ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് പിന്തുണയുമായാണ് നേഹയുടെ മറുപടി.

അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള സാധാരണ ബന്ധമാണ് ഇതെന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായാണ് നേഹ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുന്നതിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. ഒരു സ്ത്രീ താൻ മുലയൂട്ടുന്ന ചിത്രം പങ്കുവയ്ക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ കളിയാക്കൽ ഭയന്ന് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ സ്ത്രീയെ പിന്തുണച്ചാണ് നേഹയുടെ മറുപടി.



‘അമ്മ എന്ന യാത്ര അവൾക്കു മാത്രം അറിയുന്നതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും സന്തോഷകരമമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ അതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നോ മാനസീകമായി അവൾ തളരുന്നതോ ആരും കാണില്ല. അമ്മയാകുക എന്നതും എല്ലാകാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നതും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടുന്നത് പരിഹാസലും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുമാണ്. ഞാനും അത്തരം അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഭീകരമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം.’–നേഹ പറയുന്നു.



കുഞ്ഞിന് എവിടെ വച്ച് എപ്പോൾ മുലപ്പാൽ നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം അമ്മയ്ക്കുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയെ കാണുമ്പൾ ലൈംഗികമായ കണ്ണുകളോടെ കാണുന്നവരുണ്ട്. മുലയൂട്ടൽ ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണെന്നും പുതിയ അമ്മമാർക്ക് പിന്തുണ ആവശ്യമാണെന്നും നേഹ പറയുന്നു.



English Summary: Neha Dhupia wants to eradicate sexualisation of breastfeeding, shares pic with daughter Mehr