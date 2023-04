‘എല്ലാം വളരെ നന്നായി കഴിഞ്ഞു’; കുട്ടിമാഷിന്റെ സ്പെഷൽ ഡേ വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് വിജയ് മാധവ്

നടിയും അവതാരകയുമായ ദേവിക നമ്പ്യാർക്കും ഗായകൻ വിജയ് മാധവിനും ആദ്യത്തെ കൺമണി ജനിച്ചത് അടുത്തിടെയാണ്. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞ് വിശേഷവും ഇരുവരും സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ മകന്റെ നൂലുകെട്ട് ചടങ്ങിന്റ വിഡിയോയാണ് ഇവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ‘ചെറിയ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു ചടങ്ങാണ്. കുറച്ചു ബന്ധുക്കളും അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും .ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാം വളരെ നന്നായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും സ്നേഹത്തിനും ഒരുപാടു സന്തോഷം ’ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് വിജയ് മാധവ് കുറിച്ചു.



മകൻ ജനിച്ച ആ സന്തോഷ വാർത്ത പങ്കുവച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ‘ആദ്യത്തെ കൺമണി ആൺകുട്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർഥി ച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹം നന്ദി’. കുട്ടിമാഷിന്റെ നൂലുകെട്ട് ചടങ്ങിന്റെ വിഡിയോയ്ക്ക് നിരവധിയാണ് ആരാധകർ. പക്ഷേ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംഷയിലാണ് ആരാധകർ. പലരും വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമന്റുകളിൽ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Summary : Vijay Madhav and Devika share the noolukettu video of baby