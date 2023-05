45% മാർക്കോടെ പ്ലസ്ടു ജയിച്ചവരാണോ?; കായികാധ്യാപകരാകാൻ പഠിക്കാം ‘ബിപിഎഡ്– ഇന്നവേറ്റിവ്’ കോഴ്സ്

ഹൈസ്കൂൾ കായികാധ്യാപകർ, ഫിറ്റ്നസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും മറ്റും പരിശീലകർ, കായികമത്സര സംഘാടകർ എന്നിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ യോഗ്യത നൽകുന്ന 4–വർഷ ‘ബിപിഎഡ്–ഇന്നവേറ്റിവ്’ (ബാച്‌ലർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ) പ്രവേശനത്തിന് ജൂൺ 15 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകാം. 1000 രൂപ അപേക്ഷാഫീ ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം.

ഈ രംഗത്തെ മികച്ച പ്രഫഷനൽ കോഴ്സുകൾ നടത്തിവരുന്ന തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം എൽഎൻസിപിഇയാണ് (Lakshmibai National College of Physical Education) പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. 0471- 2412189; sailncpe@gmail.com. വെബ്: https://lncpe.ac.in. സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ബിരുദം നൽകുന്നത് കേരള സർവകലാശാല.

12 കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള പഴയ 3–വർഷ ബിപിഎഡ്, 2–വർഷ പിജി ബിപിഎഡ് എന്നിവയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് ‘ബിപിഎഡ് – ഇന്നവേറ്റിവ്’. 45% മാർക്കോടെ പ്ലസ്ടു / തുല്യ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പട്ടിക, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് കേരള സർവകലാശാലയുടെ മാനദണ്ഡപ്രകാരം മാർക്കിളവുണ്ട്. ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. സിലക്‌ഷൻ ടെസ്റ്റ് സമയത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാലും മതി.

2023 ജൂൺ ഒന്നിന് 23 വയസ്സു തികയരുത്. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് 25 വരെയാകാം. മികച്ച കായികശേഷി നിർബന്ധം. കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി തിയറി, പ്രാക്ടിക്കൽ, ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടിസ്, കോച്ചിങ് പരിശീലനം, ഇന്റേൺഷിപ് എന്നിവയുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കണം.

42 ആൺകുട്ടികൾക്കും 28 പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി ആകെ 70 സീറ്റ്. സംവരണമുണ്ട്. സിലക്‌ഷന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 6-8 തീയതികളിൽ എഴുത്തുപരീക്ഷ (50 മാർക്ക്), ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് (30), സ്പോർട്സ് പ്രാവീണ്യ ടെസ്റ്റ് (10) എന്നിവ നടത്തും. കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് നേട്ടങ്ങൾക്കു 10 മാർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തം 100 മാർക്കിൽ 45% എങ്കിലും നേടണം. മെഡിക്കൽ പരിശോധനാഫലവും തൃപ്തികരമാകണം.

ഹോസ്റ്റൽ ഭക്ഷണമടക്കം ആദ്യവർഷം 53,835 രൂപയടയ്ക്കണം. ഇതിൽ 33,835 രൂപ പ്രവേശനസമയത്തു നൽകണം. വനിതകൾ വിവാഹിതരായി കായികപരിശീലനം വിഷമമാകുന്നപക്ഷം കോഴ്സിൽനിന്ന് ഒരു വർഷമെങ്കിലും വിട്ടുനിൽക്കണം.

എംപിഇഎസിനും അപേക്ഷ ജൂൺ 15 വരെ

2–വർഷ എംപിഇഎസ് പ്രവേശനത്തിനും ജൂൺ 15 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. ആകെ 25 സീറ്റ്. ബിപിഇഎസ്, ബിപിഇ, ബിപിഎഡ്, ബിഎസ്‌സി (പിഇ) ഇവയിലൊന്ന് 50% മാർക്കോടെ വിജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഉന്നതതലത്തിൽ സ്പോർട്സ് നേട്ടമുള്ളവർക്ക് 5% മാർക്കിളവുണ്ട്. 2023 ജൂലൈ ഒന്നിന് 28 വയസ്സ് തികയരുത്. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കു നിയമാനുസൃതം ഇളവുണ്ട്. ഹോസ്റ്റൽ ഭക്ഷണമടക്കം ആദ്യവർഷം 49,905 രൂപയടയ്ക്കണം. ഇതിൽ 30,905 രൂപ പ്രവേശനസമയത്തു നൽകണം. ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ്, അപേക്ഷാരീതി മുതലായവയടക്കം പൂർണവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രോസ്പെക്ടസിലുണ്ട്. കേരള സർവകലാശാലയുടെ പിഎച്ച്ഡി (ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ) പ്രോഗ്രാമിനും സൗകര്യമുണ്ട്. www.keralauniversity.ac.in

