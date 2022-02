സ്കൂളിൽ പോകാം കരുതലോടെ; യൂണിഫോം ധരിക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിർബന്ധമില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്കൂളുകൾ നാളെ പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇവ:

വേണം നല്ല പരിസരം, സുരക്ഷ

∙ ഇന്നത്തോടെ സ്കൂളും പരിസരവും പൂർണമായി വൃത്തിയാക്കി അണുനശീകരണം നടത്തണം. ശുദ്ധജല ടാങ്കും കിണറും പാചകപ്പുരയും വാഹനങ്ങളും അടക്കം വൃത്തിയാക്കണം.

∙ ഇഴജന്തുക്കൾ കയറിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

∙ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ പ്രത്യേകം ഉറപ്പാക്കണം.

പ്രാരംഭ തയാറെടുപ്പ്

∙ സ്കൂൾ, ക്ലാസ് പിടിഎകൾ ചേരണം. കുട്ടികൾ പാലിക്കേണ്ട കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.

∙ ജനപ്രതിനിധികൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, പൊലീസ്, എക്സൈസ് പ്രതിനിധികൾ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കണം.

∙ ലഹരി മാഫിയയ്ക്കെതിരെ പൊലീസും എക്സൈസും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തണം.

കോവിഡ് മുൻകരുതൽ

∙ തെർമൽ സ്കാനർ വേണം. മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കണം.

∙ സ്കൂൾ സമയത്ത് ക്ലാസ് മുറികളും ഹാളുകളും പൂർണമായി തുറന്നിട്ടു വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പു വരുത്തണം.

അധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

∙ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം, കോവിഡ് വിവരങ്ങൾ, വീട്ടിലെ സ്ഥിതി, യാത്രാസൗകര്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർ ശേഖരിക്കണം. ഓരോ വിഷയത്തിലും കുട്ടികളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പഠനനിലവാരം രേഖപ്പെടുത്തണം.

∙ കുട്ടികൾക്കു മാനസിക പിന്തുണയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കൗൺസലിങ് നൽകണം.

∙ നാളെമുതൽ പുതിയ ടൈംടേബിൾ വേണം. അധ്യാപകരുടെ ചുമതലാ വിഭജനവും പൂർത്തിയാക്കണം.

∙ പാഠഭാഗങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം തീർക്കണം. അധ്യാപകർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അവധിയിലാണെങ്കിൽ പകരം താത്കാലിക അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാം.

∙ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നിർബന്ധമില്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ തുടരാം. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്കും പഠനത്തിനു പിന്തുണ നൽകണം.

∙ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകണം. കുട്ടികളുടെ സ്കോളർഷിപ്പും ഗ്രാന്റും ഉറപ്പാക്കാനും നടപടി വേണം.

സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവർ സ്കൂളിൽ പോകരുത്

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ:

∙പനി, ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരും കോവിഡ് സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരും സ്കൂളിൽ പോകരുത്. കുട്ടികൾ, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, സ്കൂൾ ബസ് ജീവനക്കാർ, കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ വരുന്നവർ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഇതു ബാധകമാണ്.

∙അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, സ്കൂൾ ബസ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർ രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീനും എടുത്തിരിക്കണം.

∙15 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും വാക്സീനെടുക്കണം.

∙ വായും മൂക്കും മൂടത്തക്കവിധം മാസ്ക് ധരിച്ചു മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുക. നനഞ്ഞതോ ഉപയോഗക്ഷമമല്ലാത്തതോ ആയ മാസ്ക് ധരിക്കരുത്. യാത്രകളിലും സ്കൂളിലും മാസ്ക് താഴ്ത്തി സംസാരിക്കരുത്.

∙കൈകൾ വൃത്തിയാക്കാതെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തൊടരുത്.

∙പഠനോപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, വെള്ളം എന്നിവ പങ്കുവയ്ക്കരുത്.

∙ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ 2 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക; സംസാരം ഒഴിവാക്കുക. കൈകഴുകുന്ന സ്ഥലത്തും കൂട്ടം കൂടരുത്.

∙ ശുചിമുറിയിൽ പോയ ശേഷം കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചു വൃത്തിയാക്കുക.

∙ആർക്കെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അടുത്തുളള ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

∙ തിരികെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കുളിച്ചശേഷം മാത്രം മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുക.

∙ മാസ്ക്കും വസ്ത്രങ്ങളും അലക്ഷ്യമായിടാതെ സോപ്പുപയോഗിച്ചു കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം.

∙ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണമുണ്ടായാൽ വീട്ടിൽ മാക്സ് ഉപയോഗിക്കണം.

Content Summary : School reopening : Full day regular classes for all from Feb 21