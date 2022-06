കേരള ടോപ്പർ ആയ ദിലീപ് കെ. കൈനിക്കര (All India Rank 21 in 2022), മീര കെ. (All India Rank 6 in 2021) ഉൾപ്പെടെ 270 ൽ അധികം സിവിൽ സർവീസ് റാങ്ക് ജേതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച ഫോർച്യൂൺ ഐഎഎസ് അക്കാദമി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ബാച്ചും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ജോലിയോടൊപ്പം സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷ പഠിച്ചെഴുതി വിജയിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വഴികാട്ടിയാവുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ ഐഎഎസ് അക്കാദമി നടത്തുന്ന വര്‍ക്കിങ് പ്രഫഷനല്‍സ് ബാച്ച്.