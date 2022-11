ഭാരം 30 കിലോ; പിടിച്ചത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണമത്സ്യത്തെ, പ്രായം 20 വയസ്സ്!

ഗോൾഡ് ഫിഷ് നമുക്കെല്ലാം ചിരപരിചിതം. അക്വേറിയങ്ങളിലും ഫിഷ്ടാങ്കുകളിലുമൊക്കെ ഒഴുകി നടന്ന് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന സ്വർണമത്സ്യം മനോഹരമാണ്. എന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞൻമാർ ചിലപ്പോളൊക്കെ നദികളിലും മറ്റു ജലാശയങ്ങളിലുമൊക്കെ എത്തി ഭീമാകാര രൂപം കൈവരിക്കാറുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പവും ഭാരവുമുള്ള ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രാൻസിൽ ചൂണ്ടയിൽ പിടിച്ചു. ബ്രിട്ടിഷുകാരനായ ആൻഡി ഹാക്കറ്റാണ് 30.5 കിലോ ഭാരമുള്ള ഈ മത്സ്യത്തിനെ പിടിച്ചത്. 2019ൽ യുഎസിൽ ജേസൺ ഫുഗേറ്റ് എന്ന വ്യക്തി പിടിച്ച, ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റവും ഭാരമുള്ളതെന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്ന സ്വർണമത്സ്യത്തിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ പൊളിഞ്ഞത്.

കാരറ്റ് എന്നാണ് പുതുതായി പിടിച്ച മത്സ്യത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര്. ഫ്രാൻസിലെ ഷാംപെയ്ൻ മേഖലയിലുള്ള ബ്ലൂവാട്ടർ തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ പിടിച്ചത്. ലതർ കാർപ്, പോയ് കാർപ് എന്നീ ഗോൾഡ് ഫിഷ് വിഭാഗങ്ങളുടെ സങ്കരയിനമാണ് പുതിയ മത്സ്യമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 20 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതാണ് മീൻ. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ താമസിയാതെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. പിടികൂടി ഫോട്ടോയെടുത്ത ശേഷം ആൻഡി ഹാക്കറ്റ് ഇതിനെ തടാകത്തിലേക്കു തന്നെ തിരിച്ചയച്ചു. യുഎസിലെ മിനസോഡ സംസ്ഥാനത്തിലെ കനാലുകളിലും പുഴകളിലും തടാകങ്ങളിലുമൊക്കെ വമ്പൻ ഗോൾഡ്ഫിഷ് മത്സ്യങ്ങൾ പെരുകുന്നെന്ന് തദ്ദേശ ഭരണകൂടം ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് താക്കീതും ജാഗ്രതാനിർദേശവും നൽകിയിരുന്നു. ബേൺസ്വില്ലയ്ക്കു സമീപമുള്ള സ്ഥലമായ കാർവർ കൗണ്ടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ നവംബർ മുതൽ അരലക്ഷത്തോളം ഗോൾഡ് ഫിഷുകളെയാണു പിടികൂടി മാറ്റിയത്.

ഗോൾഡ്ഫിഷുകൾ ജലാശയങ്ങളിലെത്താൻ പ്രധാനകാരണം അലങ്കാരമത്സ്യം വളർത്തലുകാരാണ് .ജ്രലശ്രോതസ്സുകളിൽ ഗോൾഡ്ഫിഷിന്റെ എണ്ണം അൽപം കൂടിയാൽ ഇതു രൂക്ഷമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നം സൃഷ്ടിക്കും. അക്വേറിയങ്ങളിലും കൃത്രിമക്കുളങ്ങളിലുമൊക്കെ നീന്തിനടക്കുന്ന സുന്ദരക്കുട്ടപ്പനായ ഗോൾഡ്ഫിഷുകൾ പുഴകളിലും കനാലുകളിലുമൊക്കെ എത്തിയാൽ ആളാകെ മാറും. പുതിയ അന്തരീക്ഷവും സുലഭമായ ഭക്ഷണവും കൂടിയാകുമ്പോൾ ഇവ വലുപ്പത്തിൽ പെരുകാൻ തുടങ്ങും. പുഴകളുടെയും മറ്റും അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഇവ, നദിയുടെ ലവണ ഘടനയെമാറ്റുകയും ജലത്തിന്റെ നിലവാരം ഇല്ലാതെയാക്കുകയും ചെയ്യും. അടിത്തട്ടിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുകളയാനും ഇവയ്ക്കു പ്രത്യേക വിരുതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ മറ്റു മത്സ്യങ്ങളുടെയും ജലജീവികളുടെയും ഭക്ഷണമില്ലാതാക്കി ഇവയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും. മറ്റു മത്സ്യങ്ങളുടെ മുട്ടകളും ഇവ മോഷ്ടിച്ച് ശാപ്പിടാറുണ്ട്.

ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പുഴകളിലെയും തടാകങ്ങളിലെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ഗോൾഡൻ ഫിഷ് തകർത്തെറിയും. വളരെ ശക്തനായ ഒരു അധിനിവേശ സ്പീഷീസായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞർ ഗോൾഡ്ഫിഷിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതിവേഗം പെറ്റുപെരുകുന്ന കാർപ് എന്ന മത്സ്യകുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഗോൾഡ്ഫിഷ്. വളരെ ശക്തമായ പ്രജനനതോത് പുലർത്തുന്ന ഇവ പെട്ടെന്നു തന്നെ പെരുകും. ഓക്‌സിജൻ നില കുറഞ്ഞ മേഖലയിലും അവയ്ക്ക് വളരാനാകും. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 220 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഈ മത്സ്യത്തെ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാക്കുന്നു. യുഎസിലെ കാർവറിൽ ഗോൾഡ്ഫിഷ് നിറഞ്ഞ ഒരു ജലാശയം ഒഴിപ്പിക്കാൻ 63 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവായത്.

