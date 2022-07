ബര്‍ലിന്‍ ∙ ജര്‍മ്മന്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ജീവനക്കാരുടെ കുറവും രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതും വലിയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജര്‍മ്മനിയിലെ കോവിഡ് അണുബാധയുടെ തരംഗം ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമത്തിന് കാരണമാവുകയാണ്. നിരവധി ജീവനക്കാര്‍ രോഗികളായി ക്വാറന്റീനിലാണ്. ആശുപത്രികളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ, തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ കഴിയുന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും നേരിയ വര്‍ധനവുണ്ട്.

വേനല്‍ക്കാലമായതിനാൽ ആളുകള്‍ എല്ലാവരും ഉല്ലാസത്തിനായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കോവിഡ് കേസുകൾ രാജ്യത്ത് വ്യാപിക്കുകയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച, ജര്‍മ്മനിയില്‍ 147,489 കോവിഡ് കേസുകളും 102 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ജര്‍മ്മനിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഞായറാഴ്ച 1,000 ഉം തിങ്കളാഴ്ച 1,062 ഉം ആയി ഉയര്‍ന്നതായി ജര്‍മ്മന്‍ ഇന്റര്‍ ഡിസിപ്ളിനറി അസോസിയേഷന്‍ ഫോര്‍ ഇന്റന്‍സീവ് ആന്‍ഡ് എമര്‍ജന്‍സി മെഡിസിന്‍ (ഡിവിഐ) പറയുന്നു. മേയ് പകുതി മുതല്‍ ഐസിയു രോഗികളുടെ എണ്ണം ഈ നിലയിലായിട്ടില്ല.

വർധിച്ചുവരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമവും ഉയരുന്ന കോവിഡ് കേസുകളും ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും വേനല്‍ക്കാലത്തിന് ശേഷം ഇത് കൂടുതല്‍ വഷളാകുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം കാരണം വ്യക്തിഗത വാര്‍ഡുകളും വകുപ്പുകളും അടച്ചിടേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ഫെഡറല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ജര്‍മ്മന്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ അസോസിയേഷന്‍ (ഡികെജി) ബോര്‍ഡ് മേധാവി ജെറാള്‍ഡ് ഗാസ് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇക്കാര്യം.

അടുത്ത ആഴ്ചകളില്‍ കോവിഡ് കേസുകൾ കുത്തനെ ഉയരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. പല കേസുകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നതായി വിദഗ്ധര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ‘തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ ഒക്യുപ്പന്‍സി നിരക്ക് മിതമായ തോതില്‍ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേനല്‍ക്കാലത്ത് ഇത് താരതമ്യേന കൂടുതലാണ്. ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് കാരണം കിടക്കകള്‍ കുറഞ്ഞുവരികയാണ്’– ഐസിയു റജിസ്ട്രിയുടെ സയന്റിഫിക് ഡയറക്ടര്‍ ക്രിസ്ററ്യന്‍ കരാഗിയാനിഡിസ് പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തുടനീളം ശേഷി അനുവദിക്കുന്നതിന് ക്ലിനിക്കുകളും ആശുപത്രികളും പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരിചരണ നിലവാരമനുസരിച്ച് സഹകരണം, മാത്രമല്ല ജീവനക്കാരുടെ ഭാരം ഒഴിവാക്കി ശരത്കാലത്തും ശീതകാലത്തും ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് എക്സ്പേര്‍ട്ട്സ് പറഞ്ഞു.

ജര്‍മ്മനിയുടെ കോവിഡ് നിയമങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു ദിവസമോ പരമാവധി 10 ദിവസമോ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആളുകള്‍ക്ക് എങ്ങനെ ക്വാറന്റീൻ കാലയളവ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങള്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാല്‍, ആരോഗ്യ, പരിചരണ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ജോലിയില്‍ തിരികെയെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷനില്‍ ഒരു നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് (പിസിആര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ആന്റിജന്‍) നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ 48 മണിക്കൂര്‍ രോഗലക്ഷണ രഹിത കാലയളവും വേണം.

ജര്‍മ്മനിയിലെ പാന്‍ഡെമിക് ഈ വര്‍ഷം അവസാനിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഉന്നത വൈറോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ക്ക്, ദ്രുത കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ക്ക് ജര്‍മ്മനി 3 യൂറോ ഈടാക്കും. ജൂലൈ മുതല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും സൗജന്യ റാപ്പിഡ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ ജര്‍മ്മനി അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ദുര്‍ബലരായ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക്, പ്ലാനുകള്‍ക്ക് കീഴില്‍ ബുര്‍ഗർ ടെസ്റ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റുകള്‍ സൗജന്യമായി നേടാനാകും. നികുതിദായകര്‍ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിഗ് തന്ത്രത്തിന് പ്രതിമാസം ശരാശരി ഒരു ബില്യണ്‍ യൂറോ ചിലവാകുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ലൗട്ടര്‍ബാഹ് പറഞ്ഞു. പുതിയ പരിശോധനാ ചട്ടങ്ങള്‍ ജൂലൈ ആദ്യം മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. ഈ ആശയം വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ 2.7 ബില്യണ്‍ യൂറോയുടെ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

