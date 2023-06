ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയ ഹണി റോസ്; സെൽഫി ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് അയർലണ്ട് ഗതാഗതമന്ത്രി ജാക്ക് ചാംബേഴ്സ്

ഡബ്ലിൻ∙ അയർലണ്ടിൽ എത്തിയ സിനിമ താരം ഹണി റോസിന് ഒപ്പമുള്ള സെൽഫി ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പങ്കുവെച്ച് അയർലൻഡ് ഗതാഗതമന്ത്രി ജാക്ക് ചാംബേഴ്സ്. അയർലണ്ടിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിശാല കൂട്ടായ്മയായ മലയാളി ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ അയർലണ്ടിന്റെ വാർഷിക ആഘോഷമായ മെഗാമേള, പുസ്തക മേള എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘടനത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു ഹണി റോസ്.

Read Also: വാരാന്ത്യത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് 30 ഡിഗ്രി ചൂട്, ജൂൺ ആദ്യവാരം തന്നെ ബ്രിട്ടണിൽ താപ മുന്നറിയിപ്പ്...



ഹണിക്ക് ഒപ്പമുള്ള മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി മലയാളികൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡബ്ലിൻ വിമാനത്താവളത്തിന് അടുത്തുള്ള ആൽസ സ്പോർട്സ് സെന്ററിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു പരിപാടി. ആദ്യമായി അയർലണ്ടിലെത്തിയ ഹണിയെ കാണാൻ നിരവധി മലയാളികൾ പരിപാടിക്ക് എത്തിയിരുന്നു. നാലായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഹണി റോസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് കാണാനെത്തിയത്.

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഹണി റോസ് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം വൈറലായിട്ടുണ്ട്. അയർലണ്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ഇവിടെ കുറേ കാലം നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ഹണി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വെള്ള സാരിയും ഓഫ് ഷോൾഡർ ബ്ലൗസും ധരിച്ചാണ് താരം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് എത്തിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മൂന്നിനാണ് ഹണി റോസ് കുടുംബമായി അയർലണ്ടിൽ എത്തിയത്.

English Summary: Ireland minister Jack Chambers shared a selfie with Honey Rose who arrived in Ireland