കേംബ്രിജിൽ നിര്യാതയായ പ്രതിഭാ കേശവന്റെ പൊതുദർശനം ശനിയാഴ്ച

ലണ്ടൻ∙ യുകെ കേംബ്രിജിൽ അന്തരിച്ച കോട്ടയം കുമരകം സ്വദേശിനി പ്രതിഭ കേശവന്റെ(38) മൃതദേഹം ജൂൺ 10 ശനിയാഴ്ച പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും. പ്രതിഭയുടെ യുകെയിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് കൈരളി യുകെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുദർശനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേംബ്രിജ് ക്യുയ് വില്ലേജ് ഹാളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ 12 മണി വരെയാണ് പൊതുദർശനം. പരേതക്കായുള്ള അനുസ്‌മരണ ശുശ്രുഷകൾ ഉച്ചക്ക് 12 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ നടക്കും. സംസ്കാരം പിന്നീട് നാട്ടിൽ.

അകാലത്തിൽ നിര്യാതയായ പ്രതിഭ കേശവന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനും സാമൂഹ്യ സംഘടനകളിലും ആതുര സേവന രംഗത്തും അവർ നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ അനുസ്മരിക്കുവാനും കൈരളി യുകെ അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഭയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ നാട്ടിലായത്തിനാൽ ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങുകൾ യുകെ മലയാളി സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇടതു പക്ഷ സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക സംഘടനയായ കൈരളി യുകെയുടെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും, കേംബ്രിജ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റുമായ പ്രതിഭ കേശവൻ കേംബ്രിജ് ആദം ബ്രൂക്സ് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സായിരുന്നു.

2021 ഒക്ടോബറിൽ ലണ്ടൻ – കൊച്ചി വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരിയായിരുന്ന ഗർഭിണി കൂടിയായിരുന്ന പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനി മരിയ ഫിലിപ്പിനു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പ്രസവശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചയാളാണ്. വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരായ രണ്ടു ഡോക്ടർമാരും നാലു നഴ്സുമാരും പ്രതിഭക്ക് ഒപ്പം പ്രസവശുശ്രൂഷയിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചു. വിമാനത്തിൽ താൽക്കാലിക മുറി സജ്ജീകരിച്ചാണു സുഖപ്രസവത്തിനു സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. പ്രതിഭ കൂടുതൽ സമയം മരിയയുടെ സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ലണ്ടനിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ നാട്ടിലേക്കു വരുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.

പ്രതിഭയുടെ ഏക സഹോദരിയും നഴ്‌സുമായ പ്രതീക്ഷയും കുടുംബവും യുകെയിലെ ക്രോയിഡോണില്‍ ആണ് താമസം. ജൂൺ അഞ്ചിനു നാട്ടിലെത്തി 15ന് മക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ലണ്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടു വരാനിരിക്കെയാണ് മേയ് 28 ന് വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഭർത്താവ്: പത്തിൽ പ്രസാദ് (അബുദാബി). മക്കൾ: വിദ്യാർത്ഥികളായ ശ്രേയ, ശ്രേഷ്ഠ. പിതാവ്: റിട്ട. അധ്യാപകനും സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും കുമരകം റീജനൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമായ കെ.കേശവൻ. മാതാവ്: രാജമ്മ.

പൊതുദർശന നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം: QUY VILLAGE HALL, MAIN STREET, STOW CUM QUY, CAMBRIDGE, CB25 9AB

