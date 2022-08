ഒമാനിലെ ബീച്ചില്‍ പിതാവും രണ്ടു മക്കളും മുങ്ങിമരിച്ചു

മസ്‌കത്ത് ∙ തെക്കന്‍ ബാത്തിന ഗവര്‍ണറേറ്റില്‍ ബര്‍ക വിലായത്തിലെ സവാദി ബീച്ചില്‍ പിതാവും രണ്ടു മക്കളും മുങ്ങിമരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരാണു തിരയില്‍പ്പെട്ടത്.

സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയ സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് ആൻഡ് ആംബുലന്‍സ് അതോറിറ്റി മാതാവിനെയും ഒരു കുട്ടിയെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary : Father and two children drown at Al Sawadi Beach, Oman