ഇന്ത്യ വീണ്ടും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ; ത്രിവർണ‌‌ പതാകയുടെ വർണങ്ങളാൽ തിളങ്ങി ബുർജ് ഖലീഫ

ദുബായ്– ഇന്ത്യ ദുബായിലൂടെ വീണ്ടും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ 74-ാമത് റിപബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫ ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ വർണങ്ങളാൽ തിളങ്ങി.

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ ത്രിവർണത്തിൽ കുളിച്ചുനിൽക്കുന്ന ബുർജ് ഖലീഫയുട വിഡിയോ പങ്കിട്ടു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേശീയ ഗാനവുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ ബുർജ് ഖലീഫ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും നേരുന്നു എന്ന് വീഡിയോക്ക് താഴെ കുറിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബുർജ് ഖലീഫയിൽ ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലും രാജ്യത്തിന്റെ 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കെട്ടിടം ഇന്ത്യൻ പതാകയാൽ പ്രകാശപൂരിതമായിരുന്നു.

English Summary : Burj Khalifa lights up with Indian flag on nation's 74th Republic Day