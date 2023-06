ഹജ് യാത്ര എളുപ്പമാക്കാൻ യുഎഇയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കൗണ്ടർ

ദുബായ്∙ ഹജ് തീർഥാടകരുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിന് യുഎഇയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ദുബായ്, അബുദാബി, ഷാർജ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് യാത്രാ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകൾ ഒരുക്കുന്നത്.

ചെക്–ഇൻ െചയ്യാനും എമിഗ്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനും തീർഥാടകർക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യമുണ്ടാകും. ഇതുസംബന്ധിച്ച് യുഎഇ ഹജ് കമ്മിറ്റി വിവിധ വിമാനത്താവള അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തിവരികയാണ്.

ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹജ് കമ്മിറ്റി മേധാവി മുഹമ്മദ് അൽ മർസൂഖി പറഞ്ഞു. യുഎഇയിലെ തീർഥാടകർ തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെ ഈ സൗകര്യമുണ്ടാകും.

English Summary: Dubai airport all set to ensure smooth travel to Saudi Arabia for Haj pilgrims.