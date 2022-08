ലഹരിമരുന്നുമായി പിടിച്ചു, ബ്രിട്നിയ്ക്ക് 9 വർഷം ശിക്ഷ വിധിച്ച് റഷ്യ; ഉടൻ വിടണമെന്ന് ബൈഡൻ

US Women's National Basketball Association (WNBA) basketball player Brittney Griner, who was detained at Moscow's Sheremetyevo airport and later charged with illegal possession of cannabis, sits inside a defendants' cage after the court's verdict during a hearing in Khimki outside Moscow, on August 4, 2022. (Photo by EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / AFP)