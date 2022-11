ന്യൂയോർക്ക് മുംബൈ നോൺ സ്റ്റോപ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നു

ന്യുയോർക്ക് ∙ ന്യുയോർക്ക് ജോൺ എഫ്. കെന്നഡി ഇന്റർനാഷനൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പ്രതിദിനം മുംബൈ– ന്യുയോർക്ക് നോൺ സ്റ്റോപ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. 2023 ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ സർവീസുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. മുംബൈ – ന്യുയോർക്ക് സർവീസിനു പുറമെ മറ്റു യൂറോപ്യൻ ഡസ്റ്റിനേഷനുകളിലേക്കും എയർഇന്ത്യ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ ആഴ്ചയിൽ എയർഇന്ത്യ യുഎസ് നോൺ സ്റ്റോപ് സർവീസുകളുടെ എണ്ണം 47 ആയി ഉയരും.

ന്യുയോർക്ക് – മുംബൈ പ്രതിദിന സർവീസുകൾക്കു പുറമെ ന്യുവാർക്ക് ലിബർട്ടി എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ആഴ്ചയിൽ നാലും സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും

English Summary : Air India to start daily non-stop flights between Mumbai and Newyork from feb 14th